Oggi martedì 28 dicembre ss Innocents

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Martedì 28 dicembre

Vescovado - ore 9.30

Riunione con i referenti percorso sinodale

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 19.30

Riunione della Segreteria dell'Assemblea diocesana

Mercoledì 29 dicembre

Priorato di Saint-Pierre- ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Giovedì 30 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Le Messager Valdotain ricorda ss Innocents

La Chiesa celebra Santi Innocenti Martiri

Le voci delle piccole vittime della violenza di ogni tempo e di ogni luogo oggi si fanno sentire forte grazie alla celebrazione dei Santi Innocenti Martiri, i bimbi uccisi per volere del re Erode. Nel loro dolore c'è la sofferenza di tutti quei piccoli che ancora oggi pagano l'egoismo degli adulti. La scena proposta dalla liturgia oggi colpisce al cuore: il re della Giudea, spaventato da ciò che Gesù avrebbe potuto diventare, ovvero un nuovo “sovrano” come annunciato dai Magi, decise di far uccidere tutti i bambini nati alla stessa epoca. La provocazione è ancora attuale: gli adulti oggi sono pronti a lasciare che le nuove generazioni diventino ciò a cui sono chiamate o preferiscono soffocare il loro destino per evitare ogni “rischio”? Credere significa anche dare credito al futuro, affidarsi totalmente a un neonato inerme, nato in una “periferia” e adagiato in una mangiatoia.

Il sole sorge alle ore 8,09 e tramonta alle ore 16,41