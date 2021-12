Positiva partecipazione delle imprese valdostane ad Artigiano in Fiera 2021

Sono stati diciassette gli attori del territorio che, grazie al sostegno dell’Assessorato regionale Sviluppo economico,Formazione e Lavoro e della Chambre Valdôtaine hanno aderito all’edizione 2021 di Artigiano in Fiera, manifestazione internazionale dedicata alla micro impresa andata in scena da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021 a Fieramilano (Rho).

La manifestazione, giunta alla venticinquesima edizione, ha rappresentato una vetrina strategica per aziende e prodotti della realtà valdostana valorizzati grazie anche al coinvolgimento dell’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali, dell’Assessorato dei Beni culturali, Turi-smo, Sport e Commercio e dell’IVAT, sinonimo di un artigianato di qualità e di produzione certificata, conl’obiettivo di restituire al pubblico un’immagine coordinata della Regione nel suo insieme, tale da valorizzare oltre all’artigianato, l’offerta turistica e le produzioni agroalimentari tipiche della Valle d’Aosta.

A fianco dello stand istituzionale, nei dodici metri quadrati disponili per ciascun operatore, il pubblico ha potuto trovare in esposizione ein vendita una selezione delle eccellenze tipiche del nostro territorio: amari alle erbe, tra i quali spicca il Génépy, prodotti caseari d’eccellenza come la Fontina Dop, salumi tipici come il Vallée d’Aoste Lard d’Arnad Dop, la motzetta, il prosciutto cotto alle erbe di montagna. E ancora: artigianato del legno,bijoux ispirati agli sport di monta-gna, prodotti naturali per la cura della persona, capi di abbigliamento ispirati alla tradizione con lana valdostana di pecora Rosset.

“Artigiano in Fiera costituisce una vetrina di assoluto prestigio per le imprese valdostane – spiegano l’Assessore Lugi Bertschy e il Presidente della Chambre Valdôtaine Roberto Sapia, che nel corso di una visita alla manifesta-zione hanno avuto modo di incontrarsi e confrontarsi anche con Antonio Intiglietta e Gabriele Alberti, Presidente e Direttore Generale di GEFI, società organizzatrice dell’evento – un momento per raccontare non solamente le unicità della nostra regione, ma anche per far conoscere le storie che stanno dietro a prodotti che testimoniano l’impegno e gli sforzi che i nostri imprenditori mettono in campo ogni giorno in un territorio unico ma anche complesso, che merita di essere scoperto ed apprezzato”. (fonte infochambre)