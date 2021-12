Pareri su proporte di legge regionali

L’Assemblea è stata chiamata ad esprimere parere in merito a due proposte di legge, in tema di rifiuti speciali e di legalità, e a due proposte di deliberazione della Giunta regionale, in materia di servizi socio-assistenziali per anziani e di banda larga.Relativamente alla proposta di legge n. 45 “Disposizioni in materia di rifiuti speciali. Modificazioni alla Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)”, illustrata dal Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Unités Mauro Lucianaz, dopo ampio dibattito l’Assemblea ha deciso di esprimere parere attraverso l’astensione, con sei Comuni (Aymavilles, Champdepraz, Issogne, Jovençan, Morgex, Quart, Villeneuve) che hanno invece espresso un voto favorevole sulla proposta di legge.L’Assemblea del CPEL condividendo i principi e i criteri riportati nella proposta di legge ed evidenziando in particolare la necessità di procedere ad un’attenta pianificazione in relazione alla gestione dei rifiuti speciali all’interno della regione, ritiene tardiva la presentazione della proposta di legge, il cui recepimento comporterebbe un ulteriore allungamento dei tempi di approvazione del nuovo Piano rifiuti.

L’Assemblea del CPEL sottolinea che la necessità di prevedere nel Piano regionale rifiuti maggiori indicazioni in merito alla gestione dei rifiuti speciali, e particolarmente dei rifiuti speciali inerti, è già stata espressa da parte dei SubATO per la gestione dei rifiuti e di alcuni enti locali nell’ambito della procedura di VAS relativa all’aggiornamento del Piano, mediante la presentazione di osservazioni che, se recepite, potrebbero consentire di adeguare i contenuti del documento ai principi enunciati all’interno della proposta di legge. Qualora la versione definitivamente approvata del Piano non recepisse le suddette osservazioni, l’Assemblea del CPEL richiede di dare immediato avvio ad un iter per procedere ad un ulteriore aggiornamento finalizzato a recepire i contenuti della proposta.

L’Assemblea ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione “Esame di deliberazione concernente “Modificazioni all’allegato a alla deliberazione della Giunta regionale n. 492 in data 11 aprile 2014, concernente i requisiti minimi strutturali e organizzativi dei servizi socio-assistenziali residenziali e semi-residenziali per anziani resi da soggetti pubblici e privati in Valle d'Aosta ai sensi della l.r. 93/1982, già modificato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1885 in data 28 dicembre 2017”, illustrata da Mauro Lucianaz.Il parere espresso sulla proposta di legge regionale n. 49 “Istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)”, illustrata dal Presidente Franco Manes, è stato positivo, con la richiesta di precisare, in legge, che il rappresentante del CPEL all’interno dell’Osservatorio sia il Presidente del CPEL, o suo delegato.

L’Assemblea ha inoltre espresso parere positivo, condizionato allo stralcio di una parte relativa alla regolamentazione dell’accesso ai locali comunali per la manutenzione, sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale “Approvazione della bozza di comodato d'uso con i Comuni della Regione che ospitano i dispositivi e le apparecchiature per il funzionamento della rete a banda ultra larga della pubblica amministrazione”, presentata dal Responsabile politico Ronny Borbey.