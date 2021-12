Fort de Bard prolonge expositions Ligabue et Dante

Avec 18mille billets vendus en seulement trois mois, l'association Forte di Bard a décidé de prolonger les expositions "Antonio Ligabue e il suo mondo" et "Nel segno di Dante, tra illustrazione e fumetto" jusqu'au 30 janvier. "La décision- écrit l'association dans un communiqué- est liée aux excellents retours du public obtenus sur les deux projets d'exposition".

Dans le détail, l'exposition qui retrace tout le parcours artistique de Ligabue, l'un des artistes les plus importants du XXe siècle, a attiré plus de 12mille visiteurs en un peu moins de deux mois. En revanche, 6mille entrées, de fin septembre à aujourd'hui, ont été enregistrées pour l'exposition liée à Dante, qui présente un extraordinaire voyage dans l'univers du Poète suprême et de sa Comédie à travers une galerie d'importants illustrateurs et caricaturistes. Les deux expositions, rappelle l'association, "sont accompagnées de catalogues et d'un service d'audioguide fourni à l'aide de l'application MuseOn, téléchargeable à l'arrivée au Forte di Bard, accessible avec un code qr payant qui peut être acheté directement aux guichets".