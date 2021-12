Assemblea Confederazione italiana agricoltori

Un appuntamento importante per la neonata associazione scaturita un anno fa dalla fusione della C. I. A Valle d'Aosta e della C. I. A. Provincia di Torino e da poco riconosciuta ufficialmente nel circuito C. I. A Nazionale (Confederazione Italiana Agricoltori).

È proprio in un contesto di adeguamento agli standard nazionali, che il prossimo 20 e 21 aprile colminerannno nella assemblea nazionale di Roma in cui verrà eletto il nuovo presidente nazionale, che le assemblea zonali sono chiamate ad esprimere i loro delegati che andranno a formare il nuovo gruppo dirigenziale della confederazione

Sarà questa l'occasione, oltre all'adempimento dei compiti istituzionale di elezione del nuovo direttivo, anche un momento di confronto e informazione sulla nuova PAC che partirà dal 2023 e sulle misure regionale strettamente connesse al bilancio regionale. Su quest'ultimo punto avremo l'onore di ospitare, a partire dalle ore 10, l'assessore regionale Davide Sapinet.