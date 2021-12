Novità per il Bonus mobili 2022, legata nello specifico al limite massimo di spesa previsto per la detrazione.

Grazie anche all'intervento di Federmobili che, unitamente ad altre associazioni del nostro comparto, ha presentato al Ministero dell'Economia una nota di protesta per il tetto di spesa in base al quale è calcolata la detrazione del 50%, il bonus mobili e elettrodomestici sale da 5mila a 10mila euro.

E' una delle misure su cui la maggioranza e il governo avrebbero trovato l'intesa in vista delle votazioni sulla manovra. Il bonus riguarda mobili o elettrodomestici per l'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.

Si ritiene tale emendamento un successo per tutta la filiera arredamento, teso a generare un beneficio per l'economia dell'intero Paese considerato che le agevolazioni in questo settore hanno trainato la ripresa di uno dei comparti che più ha subito la crisi economica.