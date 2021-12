Venditori abusivi di spazi pubblicitari su Aostacronaca e Aostaspost

Da alcuni giorni giungo in redazione segnalazioni di presunti agenti commerciali per la raccolta pubblicitaria per Aostacronaca.it e Aostasports.it.

Dopo la cessazione del rapporto con PgComunicazione di Patrizio Gabetti nessuno è autorizzato in Valle per la vendita di spazi e nessun pagamento anticipato deve essere effettuato. Tutti coloro che sono contattati a tale scopo sono invitati ad informare il l’Associazione Comunque Valdostani e a denunciare il fatto alle competenti autorità.

Coloro i quali hanno pagato per campagne pubblicitarie che si svolgeranno nel 2022 e hanno già saldato eventuali fatture sono invitati di contattare la il servizio commerciale dei due giornali tramite mail pubblicita@valledaostaglocal.it segnalando il fatto in quanto nessuna campagna sarà avviata. Inoltre tutti i contratti sottoscritti con PgComunicazione di Patrizio Gabetti per la prosecuzione di comunicazioni commerciali anche nel 2022 scadranno alle ore 24 del 31 dicembre 2021.