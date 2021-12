Fine Anno tra tradizioni e della natura: laboratori artigianali, enogastronomia e ciaspolate sotto le stelle

Per terminare al meglio questo 2021 complicato e poco gestibile sotto molti aspetti è bene dedicarsi alle attività manuali e allo sport a cielo aperto.

Per i più piccoli in occasione delle festività di Natale l’Atelier Saint-Ours (Collegiata SS. Pietro e Orso – Aosta) propone per il 29 dicembre tante attività manuali da realizzare con le proprie mani. Un laboratorio per far conoscere ai bambini la leggenda che lega il pettirosso al Natale per poi creare un simpatico uccellino di legno nella Falegnameria Didattica.

Il Laboratorio è adatto ai bambini da 3 i 12 anni e prevede un numero minimo di 3 partecipanti sino a 10 persone massimo (ammesso un solo accompagnatore adulto per bambino). Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giorno precedente al numero 331.2666194 oppure presso tutti Uffici Regionali del Turismo o tramite l’App VdaEvents. Il costo dell’attività comprende il biglietto di ingresso al chiostro di Sant’Orso.Green Pass obbligatorio sopra i 12 anni.

Durante il pomeriggio di mercoledì 29 dicembre, al fine di valorizzare un’antica tradizione sia per grandi che per i più piccoli, in frazione Planté di Valgrisenche si apriranno le porte dell’antico forno, ristrutturato recentemente. E’ l’occasione per scoprire l’arte di questa tradizione, sia per i più appassionati sia per chi vuole trarne insegnamento. L’attività è adatta a tutti e la partecipazione sarà gratuita. Vi è infine anche la possibilità di prenotare il pane appena sfornato per assaporare il gusto della tradizione e dell’aggregazione. Per farlo sarà sufficiente inviare un messaggio su WhatsApp al numero +39.339.8406922

E terminiamo la kermesse degli eventi 2021 parlando della notte più importante dell’anno: CAPODANNO

Torgnon anche quest’anno darà l’opportunità di trascorrere la grande notte tra i boschi, la neve, le stelle e il fuoco. Il ristorante Lo Vierdzà infatti propone anche per quest’anno un appuntamento speciale per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno e iniziare alla grande l’anno nuovo con una escursione con racchette da neve verso la radura del Col des Bornes, facile passeggiata adatta a tutta la famiglia, accensione delle fiaccole e rientro in fiaccolata, per sorseggiare l’aperitivo nel bosco intorno al falò e per finire in allegria seduti a tavola per il succulento cenone di Capodanno.

L’evento è adatto a tutta la famiglia e se non si è dotati di ciaspole e racchette sarà possibile noleggiarle. Per quanto riguarda il cenone invece la prenotazione sarà obbligatoria al recapito 349.3404632.

Non mi resta che augurare a tutti una buona fine dell’anno all’insegna di un unico proposito: riuscire quanto prima a mettere fine a questa spiacevole situazione legata al momento sanitario ma anche economico e storico che stiamo vivendo.

Speranzosi di aprire il 2022 con tanti eventi all’insegna dell’incontrarsi, ritrovarsi e rivivere la nostra splendida valle con leggerezza e nuovi occhi. Buon fine anno a tutti!

EVENTI E APPUNTAMENTI VANNO SEGNALATI A redazione@valledaostaglocal.it