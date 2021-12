Dal 1 gennaio 2022 multe più salate, tutela ciclisti, patente a rischio

Dall'1 gennaio 2022 i veicoli con contrassegno di disabilità potranno sostare nelle strisce blu a titolo gratuito. Sempre in tema di parcheggi, i Comuni saranno chiamati ad introdurre parcheggi rosa riservati alle donne incinte e alle famiglie con bimbi sotto i 2 anni. Gli automobilisti riguarda i parcheggi. Chi verrà sorpreso a parcheggiare nei posti riservati ai disabili, senza averne diritto, si vedrà decurtare 6 punti della patente e rischierà una sanzione che va da 168 a 672 euro (il vecchio Codice prevede una decurtazione di 2 punti e una multa di 87 – 344 euro). Dall’1 gennaio 2022, inoltre, i veicoli con contrassegno di disabilità potranno sostare nelle strisce blu a titolo gratuito. Sempre in tema di parcheggi, i Comuni saranno chiamati ad introdurre parcheggi rosa riservati alle donne incinte e alle famiglie con bimbi sotto i 2 anni. Mentre le auto elettriche potranno sostare nei parcheggi per le colonnine solo per il tempo della ricarica, quantificato in 60 minuti, dopodiché dovranno essere spostate pena sanzione (ma la regola non vale dalle 23.00 alle 7.00).

Altra novità riguarda l'estensione dei dispositivi che non possono essere utilizzati mentre si è alla guida. Non più solo smartphone, ma anche computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino l'allontanamento delle mani, anche temporaneo, dal volante. La normativa non lascia più spazio a interpretazioni diverse.

I parcheggi con le colonnine di ricarica per le auto elettriche possono essere occupati soltanto nell'arco di tempo necessario per ricaricare la batteria. Trascorsa un'ora sarà quindi vietato di sostare ulteriormente. Il divieto non è valido tra le 23 e le 7 del mattino.

Aumenta la durata del foglio rosa che passa da sei a 12 mesi, mentre l'esame di guida per la patente B può essere ripetuto per massimo tre volte. I neo patentati possono guidare un mezzo fino a 95 Cv di potenza, purché sia presente al loro fianco una persona con una patente conseguita da almeno 10 anni e di età non superiore a 65 anni. Novità anche per quanto riguarda le infrazioni commesse mentre si è alla guida di un'auto a noleggio. Il decreto infrastrutture chiarisce che è il cliente a pagare le infrazioni commesse mentre è alla guida, le società di noleggio devono collaborare nel fornire agli uffici le generalità di chi ha sottoscritto il contratto di noleggio, così che il verbale venga notificato direttamente all'automobilista. Novità anche per i motociclisti: il conducente di una moto viene infatti multato se il proprio passeggero non indossa il casco, a prescindere dall'età (precedentemente questa regola si applicava solo ai passeggeri minorenni).

Dal 30 giugno 2022 arriva lo stop ai bus inquinanti: a partire da questa data è vietata la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3 (destinati al trasporto di persone, con più di otto passeggeri oltre al guidatore) con caratteristiche Euro 1. Dal 1° gennaio 2023, invece, il divieto viene esteso anche agli stessi mezzi con caratteristiche Euro 2 e, dal 1° gennaio 2024, anche agli Euro 3. Sono previsti 5 milioni di euro per il 2022 e 7 milioni di euro per anno nel 2023 e 2024 per contribuire al rinnovo dei veicoli destinati al trasporto pubblico