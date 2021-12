Lunedì 27 dicembre alle ore 15 a La Salle l'addio a Gina la mamma di monsignor Franco Lovignana vescovo di Aosta

Si è spenta ieri Gina Chabod, mamma del vescovo di Aosta mons. Franco Lovignana. Avrebbe compiuto 94 anni a gennaio. Questa sera alle ore 19,15, alla Cattedrale di Aosta, sarà recitato il Santo Rosario. Domani alle ore 15 nella chiesa di La Salle, dove risiedeva, sarà dato l’ultimo saluto terreno.

Gina nasce a La Salle il 22 gennaio 1928 da papà Venanzio e mamma Letizia. Prima di lei c’è la sorella Maria e la seguono i fratelli Celestino e Bruno. I tempi non sono facili e la morte del papà nel 1939 complica le cose, ma la tenacia del mondo contadino che ben conosce la concretezza della vita e che si fonda su una fede consistente, permette alla mamma di tenere unita la famiglia e di crescere i quattro figli. Nel 1948 Gina sposa Lino e la loro unione viene arricchita dall’arrivo di due figli: Franca e Franco.





La prima conduce per molti anni lo chalet della fontina di Pré-Saint-Didier. Il secondo sceglie la vita sacerdotale che lo vede oggi nostro Vescovo. Nel 1985 una nuova prova colpisce Gina e i figli, la morte di Lino, che la lascia vedova a 57 anni. Gina, però, è forte e continua ad offrire il suo aiuto: assiste il figlio nella parrocchia di Rhêmes-Notre-Dame e vive il suo ruolo di nonna curandosi del nipote Luca, sostenendo così la figlia e il genero impegnati col lavoro.

Dopo Rhêmes, Gina segue don Franco a Sant’Orso dove costruisce nuove relazioni, lasciando un bel ricordo e un po’ di nostalgia quando si trasferisce in vescovado per accompagnare il figlio nel suo nuovo incarico.

Anche qui, la sua presenza è sempre discreta, attenta e molto importante, non solo per il figlio Vescovo, ma per le persone che hanno la fortuna di incontrarla.

La frattura del femore la segna profondamente, ma Gina continua a dare prova di tenacia accompagnata come al solito da una grande fede. L’età avanza e i problemi di salute con lei. È il giorno di Natale quando il Signore la vuole con Sé.