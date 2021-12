ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA GROTTE, ÉCOLE SUPÉRIEURE DE L'AMOUR

"Et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous". Pourquoi ce choix de Dieu pour nous rejoindre? Cette question nous aide à entrer dans ce mystère admirable de Noël.

1. CUR DEUS HOMO?

A cette question du pourquoi Dieu s'est fait homme posée par saint Anselmed'Aoste, saint Jean répond: Dieu est amour "Deus caritas est". Noël est l'embrassement de l'amour de Dieu à toute la création visible est invisible. L'Infiniment grand et l'infiniment petit sont imbus, imprégnés de l'amour de Dieu, et tout chante dans une admirable symphonie: "Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime".

Dans la grotte de Béthléem, l'âne a reconnu son maître. Cet animal, ce baudet, dénigré dans les" Fables de la Fontaine" comme symbole de laideur et de bêtise, a le privilège d'accueillir le Roi des rois et aura le bonheur de le porter à Jérusalem. La grotte et Golghota constituent donc une unique vérité polaire, "la gloire et la croix". Noël devient l'arrière fond de la passion et de la résurrection du Christ.

Entrons donc dans la grotte (crèche) avec joie, crainte et tremblement, pour y apprendre l'humilité, la simplicité, la liberté, la bonté, la beauté, la générosité de Dieu.

Le philosophe Jean Paul Sartre dans sa méditation sur Noël interprète les émotions de la Vierge Marie, après l'acouchement en ces paroles émouvantes d'un athée:"La Vierge Marie est pâle et elle regarde l'enfant. Elle est en même temps émervéillée et anxieuse. Le Christ est son enfant, la chair de sa chair et ke fruit de ses entrailles. Elle lui donne le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit: "mon petit". Mais à d'autres moments, elle demeure interdite et elle pense: "mon Dieu".

Elle le regarde et elle pense:"ce Dieu est mon enfant! Cette chair divine est ma chair, il est fait de moi, il a mes yeux et cette forme de bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble, il est Dieu et il me ressemble" (Méditation de Jean Paul Sartre sur Noël). Oui, Dieu a choisi de nous ressembler pour que nous ressemblions à Lui. Comme le dit saint Irénée Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne comme Dieu.

2. AVEC NOEL, LA MISÉRICORDE DE DIEU S'UNIT À LA MISÈRE HUMAINE.

À la question fondamentale du pourquoi Dieu a assumé la condition humaine, devenant même serviteur,

le philosophe danois Søren Kierkegaard explique cette unité des opposés en recourant à l'analogie d'un roi vaillant, qui veut épouser belle jeune fille mais de basse condition. Kierkegaard s'interroge sur la possibilité de ce mariage entre les personnes inégales et tente une réponse qui explique la raison de l'incarnation.

Il écrit: "Qu'est-ce que le roi doit faire pour montrer qu'il aime vraiment la pauvre jeune fille qu'il veut épouser? Va-t-il déraciner sa fiancée de sa condition misérable en l'emmenant dans le luxe de son palais? La jeune fille doit-elle oublier sa condition de misèrable pour le fait qu'elle est fiancée le roi? Il y a un seul moyen de créer l'unité de l'amour vrai entre le roi et la pauvre jeune fille, c'est-à-dire entre Dieu et la créature misérable.

Si cette unité n'est pas réalisable avec une élévation de la jeune fille, elle doit être poursuivie par un abaissement du roi. Pour réaliser l'union, Dieu doit donc être égal à la créature, se montrer égal au plus petit. Mais le plus petit est celui qui doit être au serviteur des autres (Jésus). C'est donc dans la figure du serviteur que Dieu doit se montrer (...). Tel est l'amour insondable, le fait que l'aimant devienne vraiment et sérieusement égal à l'aimé"(cfr. Les miettes philosophiques).

Noël est cette descente dans l'humilité du roi.

L'Emmanuel, c'est-à-dire "Dieu avec nous", Dieu au milieu de nous", Dieu pour nous" vient nous donner la certitude que l'amour de Dieu est victorieux (amor vincit omnia).

Entrons dans la grotte, inclinons- nous, prosternons-nous devant ce Roi de gloire pour apprendre de lui la vraie liberté, générosité, hospitalité et gratitude.

Heureuse fête de Noël cher bien aimé de Dieu.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix dans ton coeur.Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera