Atomica covid 217 positivi in Valle d'Aosta

Sarebbe interessante sapere quanti sono i no vax dei 217 nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 in Valle d'Aosta su 2856 tamponi. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi; bastano e avanzano i 487 morti per covid. Fino ad oggi dei 14.942 positivi ne sono guariti 13.231. A oggi i positivi sono 1.213 di cui 1.186 in isolamento domiciliare, 26 ricoverati in ospedale e uno in terapia intensiva.

54.762 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, nuovo record da inizio della pandemia. Venerdì i casi erano 50.599. Tasso di positività 5,6%

Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 144, mentre ieri erano state 141. Sono 500.466 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 39.792 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.622.431 e i morti 136.530. I dimessi e i guariti sono invece 4.985.435, con un incremento di 14.851 rispetto a ieri

Sono 969.752 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 929.775. Il tasso di positività è al 5,6%, in aumento rispetto al 5,4% di ieri. Sono 1.071 (ieri erano 1.038) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 33 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 106. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.892 (ieri erano 8.812), ovvero 80 in più.

Superata la prima soglia critica delle terapie intensive. Lo riporta la Cabina di regia del 24 dicembre. Timori per la variante Omicron ed equipaggi in quarantena, 5mila voli cancellati in tutto il mondo. In Italia, record di Green Pass scaricati in 24 ore: 1,7 milioni. Le terze dosi hanno superato quota 17 milioni. Corsa ai tamponi per le feste con i familiari in sicurezza.

Nel mondo 279 milioni di casi e 5.39 milioni di morti. Omicron presente in 110 Paesi, duplica casi ogni 2/3 giorni. Record di contagi covid in Gran Bretagna, Francia e USA. Trump difende vaccino: "È sicuro, chi lo fa non muore". 4.000 voli cancellati nel mondo in 2 giorni per l'aumento dei casi, mille solo in Usa.