Si mantiene alta la curva dei contagi

Sono 78 i nuovi positivi al Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta. Lo riporta il bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei dati forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale. I guariti nell'ultima giornata sono stati 15 e si rileva anche un ricovero in Terapia intensiva all'ospedale Parini di Aosta, vuota da ieri. I pazienti ricoverati salgono a 26, quattro in più di ieri; di cui 25 si trovano appunto nei reparti ordinari. Gli attuali positivi sono 1.104, dei quali 1.078 in isolamento domiciliare. Il numero totale dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Valle si aggira invece sulle 2.303 unità.

