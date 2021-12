Prix d’Excellence, vince Pierre Vicquery

Lo studente Pierre Vicquery ottiene il Prix d’Excellence, borsa di studio istituita dall’Università della Valle d’Aosta nell’estate 2021 per promuovere il merito nel percorso degli studi universitari. Iscritto all’UniVdA al primo anno del corso di laurea triennale in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, lo studente, nato nel 2003 e residente nel capoluogo, si è diplomato con 100 al Liceo Classico di Aosta. “Mi interessa il campo economico. Credo che questo corso possa darmi delle buone basi per poter proseguire con qualsiasi magistrale” dichiara Pierre Vicquery.

Le matricole ammesse alla selezione per ottenere il “Prix” sono state 21, 20 quelle presenti. Lo scorso 3 dicembre, i candidati hanno sostenuto una prova scritta sul tema di attualità “la sfida mondiale del clima: rischi ed opportunità”. A valutare gli elaborati, una Commissione presieduta dal Direttore generale Lucia Ravagli Ceroni e composta dai docenti Anna Maria Alessandra Merlo e Luca Scacchi. Tra i criteri di valutazione adottati: forma e correttezza, presentazione e inquadramento, interdisciplinarità, originalità e spirito critico.

La borsa di studio prevede l’erogazione di 5.000,00 euro all’anno, fino a un massimo di tre anni, oltre all’esonero dal pagamento delle tasse universitarie e della retta per l’assegnazione di un posto alloggio presso lo Studentato. L’accesso alla selezione era riservato agli iscritti nell’anno accademico 2021/2022 al primo anno di un corso di laurea triennale oppure del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria presso l’Università della Valle d’Aosta, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito nell'anno scolastico 2020/2021, con votazione pari o superiore a 100/100 (o punteggio equivalente in caso di titolo conseguito all’estero).

Bando per l’attribuzione del Prix d’Excellence