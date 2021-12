Courmayeur: Consegnata carta maturità civica ai coscritti del 203

Sono complessivamente 18 i giovani courmayeurins che quest’anno hanno raggiunto la maggiore età e quindi la maturità civica. Il Sindaco di Courmayeur, Roberto Rota e l’Assessore all’istruzione, Cultura e Politiche sociali, Alessia di Addario, hanno incontrato i giovani coscritti della classe 2003 di Courmayeur, giovedì 23 dicembre in Municipio.

Il Sindaco in un breve discorso rivolto ai ragazzi presenti ha ricordato l’importante traguardo raggiunto e le responsabilità cui i giovani sono chiamati con il raggiungimento della maggiore età, ricordando loro anche la possibilità di entrare a far parte del Consiglio dei Giovani “un’opportunità di partecipazione più attiva dei giovani alla vita della comunità – ha ricordato il Sindaco Roberto Rota - uno strumento che abbiamo voluto e che darà la possibilità a voi giovani di Courmayeur di proporre e realizzare idee e progetti. Il nostro desiderio è interessarvi, coinvolgevi e appassionarvi alla vita e alla realtà amministrativa di Courmayeur per formare fin da oggi i futuri amministratori di Courmayeur. Le istituzioni sono spesso viste come qualcosa di lontano, ma non deve essere così perché è lavorando in quei contesti che si può fare la differenza e far crescere la propria comunità”.

L’Assessore Alessia Di Addario ha inviato i ragazzi anche a fare “esperienze all’estero per arricchire il proprio bagaglio culturale, per poi riportare nella propria comunità nuove idee e progettualità capaci di far crescere Courmayeur, nel rispetto dell’identità di questo territorio e della tradizione alpina. La Valle d’Aosta ha potenzialità e opportunità che bisogna saper cogliere e sfruttare grazie alle proprie competenze e alla propria preparazione”.

A nome dell’Amministrazione comunale, infine, Sindaco e Assessore hanno omaggiato i ragazzi con una chiavetta usb (contenente la Costituzione italiana, lo Statuto comunale, lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e il Codice della Strada) una borraccia e un quaderno di viaggio con il brand di Courmayeur.

I coscritti del 2003 a Courmayeur sono:

Altimari Zeno, Simon Blus, Alberto Cazzato, Leonardo Cesana, Lorenzo Chatel, Francesco Comé, Ludovico Comé, Davide Cristofaro, D’Urzo Vito Leonardo, Fiegl Andrea, Luche Luca, Massocco Clementina, Michelotti Marta, Moresi Giacomo, Perelli-Rocco Isabella, Perroni Camilla, Stuffer Beatrice, Vandone Alberto.