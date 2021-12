Le celebrazioni del Papa per le festività natalizie. Messa questa sera alle ore 19,30 in tv

Si tratta di settimane centrali e intense per i credenti quelle che chiudono il 2021 e iniziano il nuovo anno nei mesi di dicembre e gennaio.

Il tempo del Natale è scandito da numerose celebrazioni presiedute dal Papa e seguite dal mondo intero. L'inizio del calendario natalizio. Il 24 dicembre, alle 19.30 Francesco presiede nella Basilica di San Pietro la Santa Messa della notte di Natale.

Sabato 25 dicembre alle ore 12 la tradizionale Benedizione “Urbi et Orbi”. Venerdì 31, Francesco sarà nella Basilica di San Pietro, alle ore 17, per presiedere i Primi Vespri della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e recitare il Te Deum in ringraziamento per l’anno trascorso.

La Basilica vaticana accoglie le celebrazioni anche del 1.mo e del 6 gennaio. Il primo giorno del nuovo anno, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e 55.ma Giornata mondiale della Pace, il Papa presiede alle ore 10 la Santa Messa, come anche il 6 gennaio, Solennità dell'Epifania del Signore, sempre alle ore 10.

Appuntamento invece come da tradizione in Cappella Sistina, il 9 gennaio, la domenica dopo l'Epifania, Festa del Battesimo del Signore. Alle ore 9.30, Francesco presiede la Santa Messa e il Battesimo di alcuni bambini con i loro genitori.