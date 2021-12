Rinnovato Consiglio Direttivo Federazione Italiana Tabaccai VdA, Gianluca Genestrone confermato presidente

I circa 140 esercizi valdostani iscritti alla FIT - Federazione Italiana Tabaccai - l'organizzazione sindacale che rappresenta i rivenditori di generi di monopolio, hanno rinnovato gli organi statutari per il quinquennio 2022-2027.

In particolare, hanno eletto il nuovo direttivo confermando alla presidenza Gianluca Genestrone che sarà coadiuvato nella gestione della sezione valdostana da: Cinzia Sacchetto (Vicepresidente Antey Saint André), Sergio Penato (Vicepresidente- Pont Saint Martin), Massimo Lombard (Verrayes), Patrick Aloisi (Aosta), Annamaria Chabod (Saint Pierre), Andrea Gasparini (Aosta), Cherry Patruno (Villeneuve), Nathalie Persad (Gignod).

"Alle nostre oltre 140 aziende iscritte - precisa il confermato presidente- FIT garantisce servizi di consulenza continua e di tutela nell'attività professionale, con particolare riguardo ai tabacchi ed il gioco del lotto. Cura i rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, offrendo assistenza in materia di disciplina nel commercio, dei giochi e dei servizi".

Nel corso dell'Assemblea è stato evidenziato come in un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico e sociale per il nostro Paese, le tabaccherie non hanno mai interrotto il loro supporto ai cittadini, in prima linea nella fornitura di dispositivi di sicurezza quali mascherine ed igienizzanti, garantendo continuità nell'erogazione di servizi essenziali al cittadino quali quelli postali, bancari e finanziari. In quest'ottica viene sottolineato che la tradizionale tabaccheria si sta sempre di più trasformando in un Punto Servizi a disposizione dei cittadini, soprattutto nei piccoli paesi della regione dove la tabaccheria sempre più spesso rimane l'unico punto di riferimento.

Durante la pandemia a causa del Covid-19 e durante tutto il lockdown, i tabaccai sono stati riconosciuti come categoria essenziale, ma raramente sono stati menzionati dagli organi di stampa come altre categorie in prima linea.

"Vogliamo far capire alla nostra classe politica aggiunge Genestrone - che intorno alle nostre attività ruotano una molteplicità SERVIZI ESSENZIALI per la comunità, sempre più spesso abbandonati da altri enti causa scarsa marginalità. Chiediamo che ogni tanto ci venga riconosciuto il giusto merito di essere al servizio dei cittadini, che ci sia la consapevolezza dell'impegno, della serietà, della professionalità che mettiamo nel nostro lavoro ogni giorno e che lo Stato e gli Organi di controllo ci richiedono per esercitare la nostra professione. Assunzione di responsabilità, vincoli, ottemperanza stretta a leggi e capitolati non hanno probabilmente eguali in nessun altro campo del commercio di beni e servizi".

E per rafforzare il concetto di Punto Multiservizi, Gianluca Genestrone ricorda che in tabaccheria già oggi è possibile inviare e ricevere pacchi postali, richiedere dispositivi Telepass, pagare bollettini, imposte e tributi, acquistare servizi telefonici e di e.commerce e che presto ci sarà la possibilità di ottenere certificati anagrafici, prenotare visite mediche e pagare ticket sanitari e molto altro ancora.

Per quanto riguarda il settore dei giochi leciti, il Direttivo FIT ha commentato positivamente la recente modifica alle legge regionale del Piemonte contro la ludopatia, che ha visto riconosciuto il ruolo del tabaccaio in termini di professionalità ed affidabilità, individuando la tabaccheria come luogo adatto ad ospitare le apparecchiature di gioco con vincita in denaro.

Sottolinea Genestrone, facendo riferimento anche alle tante leggi regionali difformi una dall'altra: "Alcune regole si sono rivelate controproducenti in quanto non sono più in linea con il mercato e le attese dei giocatori; questo ha fatto riemergere in molte regioni il gioco illegale, terrestre e online".

Insomma, la proposta della FIT va contro il proibizionismo totale, verso un'offerta proporzionata, controllata e sostenibile, ma sottolinea Genestrone: "La sostenibilità non può penalizzare esclusivamente gli operatori del settore che hanno lavorato fino a ieri per conto dello Stato, ma deve analizzare le esigenze di tutte le parti interessate, con regole nazionali che tutelino allo stesso modo la salute dei cittadini e la sopravvivenza delle nostre imprese".

"All'orizzonte si prospettano sfide decisamente impegnative, a livello regionale, nazionale e comunitario. Il Consiglio FIT della VdA proseguirà con rinnovato impegno ed entusiasmo il suo lavoro, a sostegno dei colleghi e a servizio dei cittadini, non mancando mai di portare con sé le peculiarità ed i punti di forza del nostro territorio" conclude Genestrone.