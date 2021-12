Si intensificano i contagi covid. Volano a 154 nuovi casi

Nuovo boom di contagi in Valle d'Aosta. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 154 nuovi casi di positività al Covid-19, a fronte di 56 guariti. In compenso si svuota la Terapia intensiva dell'ospedale Parini di Aosta: i ricoveri totali scendono così a 22, tutti nei reparti ordinari. Gli attuali positivi raggiungono quota 1.041, dei quali 1.019 sono in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 2.673. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile.

Aggiornamento sulle quarantene Covid-19 nelle scuole della Valle d’Aosta

L’Assessorato dell’Istruzione, Università, Politiche giovanili e Partecipate informa che, in base alle disposizioni del Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, negli ultimi sei giorni sono state poste in quarantena 48 classi e si è attivata sorveglianza sanitaria con tamponi antigenici per 16 altre classi.

"La vaccinazione è importante perchè oggi ci troviamo di fronte a tempi di trasmissione e contagiosità molto elevati. La variante Omicron, secondo alcuni studi, avrebbe tempi di contagiosità cinque volte superiori rispetto alla Delta. I dati che si riferiscono alla dose di richiamo, o booster, ci indicano chiaramente che la stessa incrementa l'efficacia vaccinale del 93% rispetto alla malattia grave e del 75% rispetto al rischio di contagiarsi. Se oggi riusciamo a contenere il numero dei decessi e i ricoveri delle terapie intensive, con il raffronto all'anno scorso siamo a due volte e mezzo di meno, questo è grazie ai vaccini". A dirlo è Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio superiore di sanità, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi per dare conto delle regole anti-Covid decise dal Consiglio dei ministri.



"Per la variante Omicron, con le indicazioni dal Regno Unito, vediamo che è nettamente neutralizzata dalla copertura vaccinale con terza dose, almeno dal rischio di malattia grave- precisa Locatelli- Sappiamo che già 16 milioni e mezzo dei nostri connazionali hanno ricevuto la dose di richiamo, o per ragioni anagrafiche o per ragioni di fragilità, con un 70% degli over 80, e gli italiani stanno quindi capendo che il vaccino è lo strumento più performante nei confronti della protezione dalla malattia grave. L'efficacia degli anticorpi monoclonali è invece marcatamente ridotta nei confronti della variante Omicron- avverte il presidente del Css. Ecco perché- aggiunge- le persone che ancora non hanno deciso di aderire alla campagna vaccinale o alla dose booster, devono procedere alla somministrazione quanto prima, anche perché la minore intensità dei sintomi riscontrati in diversi casi positivi è relativa alla protezione data dal vaccino. Il nostro sistema immunitario ha una memoria linfocitaria che è in grado di riconoscere, con il richiamo, il virus e farvi fronte- sottolinea Locatelli- per questo mi auguro quindi che sempre più persone siano consapevoli di quanto sia importante fare il vaccino e passino delle feste serene".

In Italia e nel mondo e le news di oggi, giovedì 23 dicembre 2021. Record storico di 44.595 casi, mai così tanti da inizio pandemia, e 168 morti secondo il bollettino di oggi: tasso di positività al 4,9%. Via libera del Cdm a nuovo decreto con le regole anti Covid a Natale e Capodanno: intesa su mascherine all'aperto ovunque, terza dose di vaccino dopo 4 mesi e durata Super Green Pass di 6 mesi. Il contagio da variante Omicron corre, Iss: “Variante Omicron al 28,2% in Italia”. Nel Bollettino di ieri altri 36.293 contagiati e 146 morti con tassi di positività al 4,7%. Regioni verso zona gialla e arancione a Natale e Capodanno. Aifa ha approvato il vaccino Novavax dopo il via libera di Ema.



Nel mondo 277.1 milioni di casi e 5.3 milioni di morti. Per l'Oms, Omicron ormai in 106 Paesi e casi sottostimati.

La Fda autorizza pillola Pfizer in Usa, è il primo trattamento orale anti Covid. L'Ue: "Ondata di infezioni da Covid, aumentare urgentemente i tassi di vaccinazione e di richiamo in tutta l'Ue". In Venezuela rilevati i primi 7 casi variante Omicron.

NUOVE LIMITAZIONI

La maggior parte delle nuove regole decise dal governo per contrastare la risalita dei contagi da Covid entrerà in vigore alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Ma alcune prendono il via il 30 dicembre, una a febbraio.

Il governo ha varato un nuovo decreto Covid con una lunga lista di misure che serviranno a contrastare la nuova ondata di contagi, caratterizzata dall'esplosione della variante Omicron. Se il decreto è stato approvato nel pomeriggio in Consiglio dei ministri, però, non è ancora certo quando entrerà in vigore.

Le nuove regole, infatti, hanno una differenziazione dal punto di vista del calendario. La maggior parte saranno valide alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, quindi presumibilmente già da domani o comunque nei prossimi giorni, mentre altre prenderanno il via il 30 dicembre e altre ancora da inizio febbraio.

Calendario e provvedimenti



Dall'entrata in vigore del decreto – quindi quando sarà pubblicato in Gazzetta – e fino al 31 gennaio 2022, saranno obbligatorie le mascherine anche all'aperto e anche in zona bianca. Stessa tempistica iniziale, con la fine però legata alla scadenza dello stato d'emergenza (al momento prevista per il 31 marzo 2022), per l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 in alcuni luoghi: cinema, teatri, stadi e mezzi pubblici sia a lunga percorrenza che locali.

Sempre da quando il decreto sarà pubblicato alla fine dello stato di emergenza arriva l'estensione del super green pass al bancone di bar e ristoranti, mentre per tutte le altre attività a cui è stato esteso l'obbligo di certificazione verde rafforzata – palestre, piscine, musei e altri ancora – la regola entrerà in vigore invece il 30 dicembre.



Vietate le feste e gli eventi di massa e chiuse discoteche e sale da ballo, anche in questo caso dall'entrata in vigore del decreto che ancora non è certa e fino al 31 gennaio 2022. Dal 30 dicembre, invece, sarà richiesto green pass rafforzato con tampone negativo o direttamente la terza dose di vaccino contro il Covid per entrare a far visita nelle Rsa. A partire dal 1 febbraio 2022, invece, il green pass ottenuto con la vaccinazione vedrà ridotta la durata: si passa da 9 mesi a 6 mesi.