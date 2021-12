70° Anniversario dalla Fondazione del SAVT

“L'histoire du Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs, fondé en 1952, se superpose et accompagne celle de l'autonomie de la Vallée d'Aoste dans le cadre de l'histoire du Deuxième après-guerre. Aujourd'hui, de nouvelles nécessités pressent les organismes qui protègent les travailleurs face à un monde qui, pour plusieurs aspects, a radicalement changé. Chaque élève est appelé, d'une part, à effectuer un travail individuel d'enquête et de recherche sur la manière dont les syndicats ont interprété les instances de changement dans l'optique de la représentation, ainsi que de la défense des travailleurs et, dans le cas du SAVT, des minorités et, d'autre part, à réfléchir sur quels sont les nouveaux défis imposés par la réalité de nos jours et, notamment, sur le rôle du SAVT dans la société valdôtaine.”

CONCORSO GRAFICO TESSERA SAVT 2022

Il SAVT ha premiato i vincitori del concorso grafico per la tessera di iscrizione dell'anno 2022, settantesimo anniversario dalla fondazione del Sindacato Autonomo Valdostano "Travailleurs".

Anche quest'anno il concorso era rivolto agli alunni del Liceo Artistico di Aosta, che complessivamente hanno consegnato una ventina di proposte. La Commissione giudicatrice, integrata con i professori Daniele De Giorgis e Paola Persello in qualità di membri esperti, ha selezionato il vincitore e altri tre elaborati, che saranno premiati quali secondi e terzi classificati ex aequo.

1° – MOCHET Hanitriniaina Laurenciah, della classe V^A

2° – BARDHOKU Eljo, della classe V^A

3° ex aequo – GAZZOLA Camilla, della classe V^A

3° ex aequo – CIERI IAN, della classe V^A