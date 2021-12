E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 19 orchestrali presso la banda musicale dell’Arma dei Carabinieri, così suddivisi:



- a) un posto di Maresciallo Maggiore per 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (1^ parte A);

- b) cinque posti di Maresciallo Capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (1^ parte B):

1° Flicorno Contrabasso in Sib;

1° Saxofono Contralto in Mib;

1° Trombone Tenore;

1^ Tromba in Fa;

1^ Tromba in Sib/Basso (con obbligo del Trombone e del Flicorno Tenore);

- c) tre posti di Maresciallo Capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2^ parte A):

2° Clarinetto piccolo in Mib;

1° Saxofono Baritono in Mib;

Gran Cassa (con l’obbligo degli altri strumenti a percussione)

- d) sei posti di Maresciallo Capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2^ parte B):

1° Contrabasso ad Ancia;

2° Corno Fa-Sib;

4° Corno Fa-Sib;

2° Clarinetto Soprano in Sib n.2;

2° Clarinetto Soprano in Sib n.4;

2° Flicorno Basso in Sib;

- e) tre posti di Maresciallo Ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3^ parte A):

1° Clarinetto Soprano in Sib n. 10;

2° Clarinetto Soprano in Sib n.7;

1° Clarinetto Contralto in Mib (raddoppio);

- f) un posto di Maresciallo Ordinario per 2° Flicorno Soprano in Sib (raddoppio) (3^ parte B).

