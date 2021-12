Questionario CNA sulle attese delle imprese per il 2022

Il 2021 ha rappresentato l’anno del rilancio per l’Italia in generale e per il sistema produttivo in particolare. Il recupero del terreno perduto è stato realizzato grazie al successo della campagna di vaccinazione, che ha consentito l’allentamento delle misure restrittive necessarie per salvaguardare la salute pubblica.

Ora lo sguardo è rivolto al 2022 che potrebbe essere l’anno del consolidamento della ripresa.

Nonostante la battaglia contro il virus non sia stata ancora vinta, le politiche economiche espansive e la realizzazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR potrebbero, infatti, consentire all’Italia di imboccare un sentiero di crescita robusta e duratura. Vi sono tuttavia diversi fattori di rischio in grado di frenare questo processo.

Per valutare le aspettative sull’andamento dell’economia nel 2022, la CNA ha predisposto un breve questionario con l’intento di raccogliere l’opinione degli artigiani, degli imprenditori e dei professionisti e di suggerire le azioni più efficaci al decisore politico.

