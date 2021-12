C.V.A. S.p.A. a s.u. ricerca personale da assumere

C.V.A. S.p.A. a s.u. ha indetto una selezione finalizzata all’individuazione di una risorsa in possesso di laurea magistrale, specialistica e vecchio ordinamento in Ingegneria meccanica, Ingegneria aeronautica, aerospaziale e astronautica, Ingegneria energetica e nucleare, o titoli equipollenti/equivalenti ai precedenti, categoria professionale impiegato (adibito anche a mansioni tecniche e operative), da inserire all’interno della Direzione Operativa di C.V.A. S.p.A. a s.u, con contratto a tempo indeterminato, tempo pieno, con sede di lavoro individuata a discrezione dell’Azienda in una delle sedi della Direzione Operativa presenti sul territorio della Regione Valle d’Aosta nei comuni di Avise, Châtillon e Pont Saint Martin.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore 18.00 di giovedì 20 gennaio 2022.

E’ possibile reperire tutte le informazioni necessarie sul sito di C.V.A. S.p.A. a s.u.. al seguente indirizzo: https://www.cvaspa.it/lavora-con-noi