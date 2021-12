Piattaforma democratica visitata da oltre 500 utenti - VIDEO

Dai risultati emerge che i contributi sono stati numerosi e che la modalità di partecipazione ha destato interesse tra i cittadini e le varie associazioni che hanno voluto partecipare concretamente.

In particolare, il sito che presenta l’iniziativa - https://new.regione.vda.it/<wbr></wbr>iopartecipo - è stato visitato da oltre 500 utenti che hanno visionato circa 3.800 pagine. La macro area che ha riscosso più interesse è stata “La prevenzione al centro delle politiche per la salute e il benessere sociale” con 185 visualizzazioni, mentre sono stati 41 i contributi scritti al Piano, ricchi di contenuti e suggerimenti che saranno presi in esame e valutati sia in questa fase per un arricchimento del Piano, sia in una fase successiva di predisposizione delle delibere attuative degli obiettivi del Piano.

Di tutti i contributi pervenuti sarà dato un riscontro pubblico e, ancora una volta, partecipato.

Considerevole, inoltre, è anche il dato sul tempo medio di permanenza sulla piattaforma che è stato di un’ora e 43 minuti, che testimonia la volontà di informarsi in maniera puntuale.

“È stata sicuramente un’esperienza positiva – commenta l’Assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse - che ha coinvolto molte persone che si sono dimostrate interessate al testo e alle sue novità. L’afflusso alla piattaforma ha avuto un riscontro che è il più alto che si è avuto per questa tipologia di coinvolgimento. Ritengo importante la partecipazione dei cittadini che permette di avere una visione più ampia della realtà e delle suggestioni del territorio. Il Piano costituisce un passaggio innovativo per la nostra sanità e ci è sembrato opportuno poterlo condividere con chi ne avesse avuto interesse.”