La Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali organizza, a partire dal 2010, nella domenica dedicata alla Festa della Santa Famiglia, una Veglia di preghiera per la famiglia, alla quale tutta la Diocesi è invitata a partecipare, l’invito è rivolto in particolare, a tutte le famiglie, che si ritrovano così alla fine dell’anno, unite nella preghiera di lode, di ringraziamento e di affidamento al Signore.

Quest’anno durante la veglia, che si terrà domenica 26 dicembre in Cattedrale alle ore 20,30, presieduta da nostro Vescovo Franco Lovignana, si pregherà il S. Rosario.

La scelta è suggerita dalle parole di Papa Francesco che scrive al n. 318 di Amoris Laetitia:” La preghiera in famiglia è un mezzo privilegiato per esprimere e rafforzare queta fede pasquale…...con parole semplici, questo momento di preghiera può fare tantissimo bene alla famiglia…..il cammino comunitario di preghiera raggiunge il suo culmine nella partecipazione comune all’Eucarestia, soprattutto nel contesto del riposo domenicale..”

Il tema proposto per quest’anno pastorale è riferito all’Eucarestia “Come virgulti di ulivo intorno alla tua mensa”, con un preciso invito del nostro Vescovo a riscoprire la Messa domenicale, a recuperare il senso della domenica, giorno del Signore e della comunità della famiglia, per cui la Veglia di preghiera, come ogni anno, è in stretta relazione alla Lettera Pastorale.

La recita del Rosario con riferimento a particolari misteri e all’inno della carità di S. Paolo ci aiuteranno a pregare e a riflettere su come Famiglia ed Eucarestia sono intimamente legate.