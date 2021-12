Domani giovedì 23 dicembre saint Armand

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 24 dicembre

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Sabato 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Chiesa collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Vespri di Natale

Domenica 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Martedì 28 dicembre

Vescovado - ore 9.30

Riunione con i referenti percorso sinodale

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 19.30

Riunione della Segreteria dell'Assemblea diocesana

Mercoledì 29 dicembre

Priorato di Saint-Pierre- ore 9.30

Riunione del Collegio dei Consultori

Giovedì 30 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

