I contagi sempre superiori ai guariti

Con 67 nuovi positivi a fronte di 63 guariti, rilevati nelle ultime 24 ore, rimane stabile il numero degli attuali positivi in Valle d'Aosta. In totale sono 943, di cui 919 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 2.162. Fermi a 24, lo stesso numero di ieri, i ricoveri all'ospedale Parini di Aosta: 23 si trovano nei reparti ordinari, uno in Terapia intensiva. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso dalla Regione sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

A Courmayeur è in funzione da domenica 12 dicembre un "hub tamponi" al Forum Sport Center di Dolonne. "Aprirlo è stato difficile- dice il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota (nella foto) -. Forse Cervinia è riuscito ad aprire, tutti gli altri pur cercando non sono riusciti a far fronte a questa richiesta". Per il sindaco, "in questi giorni in cui non ci sono ancora troppi turisti, i tamponi fatti sono tra i 20 e i 35 al giorno. Siamo attrezzati per arrivare a 200 al giorno tamponi nel periodo di massima affluenza".



Courmayeur è stata tra le prime località in Italia a rendere la mascherina obbligatoria anche all'aperto, nel centro storico. "Non è semplice far rispettare questo obbligo. Il 50-60% delle persone la tiene, gli altri si rifiutano di metterla. È un problema di sistema, diventa un momento di vanto non attenersi alle regole. Questo è veramente difficile per chi deve dare delle indicazioni: nessuno è felice di vietare qualcosa o di obbligare qualcuno a fare determinate cose. È un sistema che spero cambi". Rota ricorda che negli ultimi fine settimana sono state controllate le discoteche, in cui "per fortuna tutti avevano il green pass", e annuncia: "Saranno intensificati i controlli, sia per il rispetto dell'obbligo delle mascherine anche all'aperto, sia per il green pass". A giorni arriveranno volantini e cartelli che indicheranno le zone del centro in cui è obbligatorio indossare la mascherina.