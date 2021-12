Emily Rini a Roma per problemi carcere e impiego esercuto lotta covid in Valle

"La grande opportunità per i territori di montagna di poter incidere in maniera decisiva negli interventi di rilancio economico-sociale, a maggior ragione in questo particolare momento storico, è direttamente correlata all'attenzione riservata loro dal Governo. È per questa ragione che, proprio nei giorni determinanti ai fini dell'approvazione della Legge di Bilancio, ho sottoposto al coordinatore nazionale Antonio Tajani la necessità di dotare le aree montane sia di ulteriori risorse rispetto al fondo da 100 milioni di euro già istituito per il 2022, magari anche attraverso il finanziamento di apposite norme di settore, sia di una rivisitazione normativa che possa semplificare l'azione amministrativa degli enti locali in vista della sfida del PNRR".

Il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini, commenta in questo modo l'incontro avvenuto ieri a Roma con il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, e aggiunge: "Da parte del Presidente Tajani e di tutta Forza Italia c'è stata l'immediata presa in carico delle richieste legate alla montagna e alla Valle d'Aosta, tanto che sono già in via di definizione sia la nuova legge quadro sulla montagna sia il testo di legge sui piccoli comuni, oltre a essere già allo studio alcune specifiche misure che porteranno nuove e ulteriori risorse a beneficio dei territori e del turismo di montagna".

Sempre nella giornata di ieri a Roma, Rini ha poi incontrato i sottosegretari di Stato alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto (nella foto), e alla Difesa, Giorgio Mulè.

"Nell'incontro con il sottosegretario Sisto abbiamo affrontato i temi legati alla situazione della casa circondariale di Brissogne, che se da una parte è migliorata in virtù dello stop a nuove assegnazioni di detenuti in sovrannumero, dall'altra necessita di lavori di manutenzione, motivo per cui l'obiettivo è che una quota importante di fondi venga destinata all'edilizia penitenziaria, così da poter anche migliorare le condizioni di coloro che lavorano all'interno del carcere. Nell'incontro con il sottosegretario Mulè si è invece discusso dello straordinario supporto sia logistico-organizzativo che operativo fornito dall'Esercito dall'inizio della pandemia a oggi, disponibilità che è stata rinnovata anche alla luce delle difficoltà emerse nel gestire tutte le attività correlate al Covid-19 con gli organici medico-sanitari ordinari", conclude il coordinatore regionale di Forza Italia Valle d'Aosta, Emily Rini.