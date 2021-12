Aosta: Commissione Affari generali licenzia bilancio di oltre 72 milioni

Con quattro "sì" della maggioranza (Progetto Civico Progressista, Union Valdôtaine, Alliance Valdôtaine), l'astensione di Sylvie Spirli (Lega) e il voto contrario di Paolo Laurencet (Forza Italia), la quarta commissione Affari generali del Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2022 e il Documento unico di programmazione del Comune di Aosta.

I documenti finanziari, comprese le indennità degli amministratori -che restano ferme, provvedimento votato all'unanimità- arriveranno in aula giovedì 30 e venerdì 31 dicembre per l'approvazione definitiva. Il bilancio pareggia a 72,14 milioni di euro, dei quali 61,236 per le spese correnti e 10,903 milioni per investimenti.





Josette Borre

"Approvare il bilancio prima dell'inizio dell'anno è un traguardo importante" dice Josette Borre, vicesindaca e assessora alle Finanze. "Ci dà 11 mesi e mezzo davanti a noi per realizzare i nostri obiettivi strategici" aggiunge. Sui tempi, è arrivato dalla minoranza l'apprezzamento del consigliere della Lega, Bruno Giordano, sindaco della città tra il 2010 e il 2015, che ha ribadito più volte, nei tre giorni delle commissioni per analizzare il bilancio, come questo "sia un punto di partenza importante perché mette a disposizione sin dall'inizio dell'anno le risorse per il Comune". Erano otto anni che il bilancio di previsione veniva approvato dopo l'inizio dell'anno.(SEGUE)