IGOR ABBANDONATO DUE VOLTE CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA

SIAMO A DARE UNA ZAMPA A UNA VOLONTARIA CHE CI HA CHIESTO AIUTO PER QUESTO MERAVIGLIOSO CANE.
LUI SI CHIAMA IGOR, ARRIVA DA NAPOLI ED E' STATO ABBANDONATO IN STRADA SPROVVISTO DI MICROCIPH.
RECUPERATO E RIMESSO IN SESTO, E' STATO ADOTTATO IN SVIZZERA MA PURTROPPO DOPO 1 ANNO HANNO DECISO DI NON VOLERLO PIU'.
DOPO L'ENNESIMO ABBANDONO, UNA VOLONTARIA CON ALTRE MAMME A DISTANZA HA VOLUTO PRENDERLO A CARICO E LO HA PORTATO IN PENSIONE IN UN RIFUGIO IN LOMBARDIA.
LUI QUI E' AMATO E SEGUITO E VA IN PASSEGGIATA CON I VOLONTARI MA SOFFRE TERRIBILMENTE IL BOX E STA ENTRANDO IN DEPRESSIONE.
PER QUESTO FACCIAMO QUESTO APPELLO DEL CUORE PER DARE FINALMENTE UNA FAMIGLIA DEFINITIVA A IGOR.
IGOR E' UN METICCIO TAGLIA MEDIA DI 6 ANNI, INTERO, REGOLARMENTE VACCINATO ABITUATO A VIVERE IN CASA E QUINDI A SPORCARE FUORI. A GUINZAGLIO E' BRAVO E RISPONDE AI COMANDI.
E' BUONISSIMO CON TUTTE LE PERSONE, TESTATO CON CANI FEMMINA. CON I GATTI NON VA D'ACCORDO.
ADOTTABILE IN TUTTO IL NORD ITALIA CON SERI CONTROLLI E CON PERSONE DISPOSTE A VENIRE A CONOSCERLO.
PER ADOZIONE FLORIANA 339/6456780