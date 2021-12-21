 / SOS Quattro Zampe

In Breve

venerdì 17 dicembre
CUCCIOLI DI BULL DOG INGLESE CERCANO FAMIGLIA
CUCCIOLI DI BULL DOG INGLESE CERCANO FAMIGLIA
(h. 09:00)
mercoledì 15 dicembre
I gemelli Tictac e Teo
I gemelli Tictac e Teo
(h. 19:56)
lunedì 06 dicembre
NIJI E BATTITO, SORELLA E FRATELLO TG GRANDE CERCANO CASA
NIJI E BATTITO, SORELLA E FRATELLO TG GRANDE CERCANO CASA
(h. 22:01)
mercoledì 01 dicembre
Stop al trasporto di animali vivi
Stop al trasporto di animali vivi
(h. 13:51)
martedì 30 novembre
UBALDA E' ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
UBALDA E' ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA
(h. 14:08)
sabato 27 novembre
Garcon
Salvati dalla strada e pronti a divenire i vostri più fedeli amici
(h. 08:20)
domenica 21 novembre
Quattro zampe piemontesi in cerca di affetto
Quattro zampe piemontesi in cerca di affetto
(h. 17:45)
domenica 14 novembre
Emergenza Mici a Torre Pellice
Emergenza Mici a Torre Pellice
(h. 20:24)
sabato 13 novembre
Angelo e Bibi in cerca di aiuto. Un sos torinese urgente
Angelo e Bibi in cerca di aiuto. Un sos torinese urgente
(h. 20:40)
giovedì 11 novembre
Naira cerca addozione
Naira cerca addozione
(h. 08:44)
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SOS Quattro Zampe | 21 dicembre 2021, 20:45

IGOR ABBANDONATO DUE VOLTE CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA

IGOR ABBANDONATO DUE VOLTE CERCA UNA FAMIGLIA PER LA VITA

SIAMO A DARE UNA ZAMPA A UNA VOLONTARIA CHE CI HA CHIESTO AIUTO PER QUESTO MERAVIGLIOSO CANE.

LUI SI CHIAMA IGOR, ARRIVA DA NAPOLI ED E' STATO ABBANDONATO IN STRADA SPROVVISTO DI MICROCIPH.

RECUPERATO E RIMESSO IN SESTO, E' STATO ADOTTATO IN SVIZZERA MA PURTROPPO DOPO 1 ANNO HANNO DECISO DI NON VOLERLO PIU'.

DOPO L'ENNESIMO ABBANDONO, UNA VOLONTARIA CON ALTRE MAMME A DISTANZA HA VOLUTO PRENDERLO A CARICO E LO HA PORTATO IN PENSIONE IN UN RIFUGIO IN LOMBARDIA. 

LUI QUI E' AMATO E SEGUITO E VA IN PASSEGGIATA CON I VOLONTARI MA SOFFRE TERRIBILMENTE IL BOX E STA ENTRANDO IN DEPRESSIONE. 

PER QUESTO FACCIAMO QUESTO APPELLO DEL CUORE PER DARE FINALMENTE UNA FAMIGLIA DEFINITIVA A IGOR.

IGOR E' UN METICCIO TAGLIA MEDIA DI 6 ANNI, INTERO, REGOLARMENTE VACCINATO ABITUATO A VIVERE IN CASA E QUINDI A SPORCARE FUORI. A GUINZAGLIO E' BRAVO E RISPONDE AI COMANDI. 

E' BUONISSIMO CON TUTTE LE PERSONE, TESTATO CON CANI FEMMINA. CON I GATTI NON VA D'ACCORDO.

ADOTTABILE IN TUTTO IL NORD ITALIA CON SERI CONTROLLI E CON PERSONE DISPOSTE A VENIRE A CONOSCERLO.

PER ADOZIONE FLORIANA 339/6456780

edmo

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