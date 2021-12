Nuove iniziative di promozione della Fontina e delle eccellenze agroalimentari

Nell’ambito del Concorso Modon d’or 2021, realizzato in collaborazione con la Chambre valdôtaine des entreprises et activités libérales e con il supporto tecnico-scientifico del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina e della Cooperativa Produttori Latte e Fontina, le forme vincitrici sono ora sul mercato, in alcuni punti vendita, ristoranti e hotel in diverse località della regione. L’elenco, con i nomi dei produttori e delle aziende premiate, è pubblicato nella sezione Agricoltura del sito istituzionale della Regione (al link https://gestionewww.regione.<wbr></wbr>vda.it/agricoltura/<wbr></wbr>manifestazioni/Manifestazioni-<wbr></wbr>2021/modondor2021_i.asp).

L’attività promozionale esce anche dai confini regionali, in città del Nord e Centro Italia. Nel programma delle diverse azioni realizzate dall’Assessorato con i partners del Concorso Modon d’or, le 10 forme vincitrici sono proposte in alcune Boutiques del gusto top selezionate nella guida Il Golosario 2022 del giornalista Paolo Massobrio. Sono importanti vetrine che permetteranno ai consumatori, in diverse regioni italiane, di apprezzare e acquistare la Fontina DOP di alpeggio, con interessanti ricadute anche economiche per i produttori. Di seguito la lista delle Boutiques del gusto coinvolte nell’iniziativa:

PIEMONTE

Luigi Guffanti Formaggi 1876 ARONA (NO)

Salumeria Moroni NOVARA

El Canton Dij Formagg, TORINO

LOMBARDIA

Le Delizie del Palato, MILANO

Caffineria Nolo MILANO

Centro Botanico MILANO

LIGURIA

The Best, CHIAVARI (GE)

VENETO

• Dalle Nogare Formaggi, BASSANO DEL GRAPPA (VI) • Ciberie®,

GODEGA DI SANT'URBANO (TV)

EMILIA ROMAGNA

Boutique del Formaggio e del Salume, SCANDIANO (RE)

Prostrati Ilvano - il Montanaro ZOCCA (MO)

TOSCANA

Gastronomia Tempestini, PRATO

MARCHE

La Bottega di Francesco PORTO SAN GIORGIO (FM)

“Siamo convinti che sia necessario continuare a lavorare affinché la promozione e la valorizzazione dei nostri prodotti, in questo caso la Fontina DOP di alpeggio, che rappresenta il prodotto simbolo della Valle d’Aosta, avvenga non solo in occasione di eventi e manifestazioni organizzati dalla Regione o ai quali la Regione partecipa direttamente, ma anche attraverso canali diversi, che possono contribuire in modo significativo a far conoscere il prodotto a un sempre maggiore numero di consumatori, attenti alla qualità e al legame prodotto/territorio” -commenta l’Assessore all’Agricoltura e Risorse naturali Davide Sapinet.

Un’altra iniziativa prevede che, nel mese di gennaio, per un’intera settimana, le migliori forme di Fontina DOP d’alpeggio saranno protagoniste anche a Milano di “FontinaMI”, iniziativa promossa dal Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina per far scoprire al pubblico come un prodotto di lunga tradizione possa essere interpretato in maniera innovativa, dando vita a creazioni originali e gourmet.

Da lunedì 24 a domenica 30 gennaio 2022, sette rinomati chef milanesi, di cui alcuni stellati, proporranno in carta uno o più piatti inediti realizzati per l’occasione con le migliori forme di Fontina DOP d’Alpeggio prodotte quest’anno e premiate al Concorso Modon d’Or 2021. Ai clienti che opteranno per questo menu sarà proposto un amuse-bouche dello chef e un assaggio in purezza di Fontina. I ristoranti che partecipano all’iniziativa sono:

CHIC'N QUICK

Via Ascanio Sforza 77 (zona Navigli)

Tel. 02 8950 3222

Chef Claudio Sadler (1 stella Michelin)

CHUNK

Ripa di Porta Ticinese, 55 (zona Navigli)

Tel. 02 8419 4720

Chef Francesco Passalacqua

CIZ CANTINA E CUCINA

Viale Premuda, 44 (zona Risorgimento)

Tel. 02 2318 9915

Chef Andrea Sconfienza

DANIELCANZIAN RISTORANTE

Via Castelfidardo angolo via San Marco (zona Brera)

Tel. 02 6379 3837

LA CENTRALE – DANIEL CANZIAN

Via Gian Carlo Castelbarco, 27 (zona Bocconi)

Tel. 340 4852861

Chef Daniel Canzian

INNOCENTI EVASIONI

Via Privata della Bindellina (zona Certosa)

Tel. 02 3300 1882

Chef Tommaso Arrigoni (1 Stella Michelin)

PIAZZA REPUBBLICA

Via Aldo Manuzio, 11 (zona Repubblica)

Tel. 02 6269 5105

Chef Matteo Scibilia

TESTINA MILANO

Via Abbadesse, 19 (zona Sondrio)

Tel. 02 403 5907

Chef Roberto Tornari

Per partecipare all’evento “FontinaMI” occorre prenotare il proprio tavolo contattando direttamente i locali. Sarà, anche, possibile seguire l’evento sui social grazie all’hashtag #fontinami attraverso il quale i protagonisti e il pubblico potranno condividere foto e stories.

“Tutti conoscono la Fontina, ma non tutti sanno che è un prodotto di montagna con caratteristiche uniche fatto esclusivamente in Valle d’Aosta – dice Andrea Barmaz, Presidente del Consorzio Produttori e Tutela della DOP Fontina – Vogliamo quindi far conoscere, anche fuori dai confini regionali, la nostra Fontina d’alpeggio, definita il prodotto caseario d’eccellenza più alto d’Europa, valorizzandolo grazie alla creatività di grandi chef che lo interpreteranno ognuno a proprio modo. Questo particolare tipo di Fontina ha un gusto e un aroma unici, diversi persino da forma a forma. Oggi i consumatori sono sempre più attenti alla provenienza, alla qualità e alla sostenibilità dei prodotti ed è quindi il momento giusto per diffondere quelli che sono da sempre i nostri valori, primo fra tutti il legame indissolubile della Fontina con il suo territorio di produzione”..

Infine, la Valle d’Aosta con le sue eccellenze agroalimentari, sarà anche protagonista del programma radiofonico di Radio 24 – Il Sole 24 Ore - ,“Mangia come parli”, condotto dallo chef Davide Oldani e dal giornalista Pierluigi Pardo (https://www.radio24.<wbr></wbr>ilsole24ore.com/programmi/<wbr></wbr>mangia-parli). La puntata propone un itinerario enogastronomico in Valle d’Aosta nel quale verrà presentato il Teteun, un prodotto PAT, per poi allargare la panoramica alle altre eccellenza della salumeria. La puntata, a cui prenderanno parte Diego Bovard, coordinatore tecnico dell’AREV (Association Régionale Éleveurs Valdôtains), e Andrea Barmaz, Presidente del Consorzio Produttori e Tutela che racconterà la Fontina DOP, andrà in onda il fine settimana di Natale nei seguenti orari: venerdì 24 dicembre alle 20; sabato 25 dicembre alle 11 e domenica 26 dicembre alle 20. Dopo la messa in onda, il podcast sarà scaricabile dal sito di Radio 24 e dalle altre principali piattaforme di podcasting.

“Siamo soddisfatti per essere riusciti a tessere proficue reti di collaborazione e portare i nostri prodotti su piazze importanti, dove potranno essere conosciuti meglio e apprezzati da un pubblico interessato e qualificato – conclude l’Assessore Davide Sapinet. – I nostri prodotti, poi, sono parte integrante dell’offerta turistica regionale, da quelli più conosciuti ad altri più di nicchia: tutti, però, grazie alle loro caratteristiche, all’alta qualità, al legame con il territorio sono importanti tasselli per creare una proposta ampia, diversificata e autentica”.