A Natale rendi il tuo look unico con i top brand della moda grazie a B-exit.it

Michael Kors, Furla, Prada o Fendi. Sono solo alcuni dei top brand acquistabili dal catalogo virtuale di B-exit. La proposta di scarpe, borse e accessori soddisfa le necessità di uomini e donne e ogni preferenza in fatto di stile. Gli articoli, naturalmente, sono originali al 100%. E perché non sceglierli come regalo di Natale per far felice la propria fidanzata o il proprio migliore amico? Le spedizioni sono rapide e a costo zero per ordini di oltre 99 euro e sono attivi sconti vantaggiosi.

È dal 2012 che B-exit mette a disposizione dei suoi clienti esclusivamente prodotti autentici. Sono infatti corredati da etichette ed eventuali confezioni originali. Quanto ai marchi, sono stati selezionati quelli più celebri del settore: Gucci, Valentino, Miu Miu, Burberry, Golden Goose, Calvin Klein, Alexander McQueen e molti altri ancora.

Passando in rassegna gli articoli si incontrano sneakers, stivali, mocassini, stivaletti, infradito, décolleté, ballerine, derby, espadrillas ma anche borse a spalla o a mano, borse donna outlet , zaini, marsupi e pochette, immancabili nel guardaroba di una donna e perfette da mettere sotto l’albero di Natale, per fare un regalo in grande stile.

L’intero catalogo è già caratterizzato da un eccellente rapporto qualità/prezzo, ma con un click sulla sezione “Extra Saldi” sono presentati gli sconti più vantaggiosi, che vanno dal 50 al 70%.

In caso di dubbi, domande o richieste particolari è attivo un puntuale servizio di customer care (dal lunedì al venerdì, tra le 9:00 e le 18:00) raggiungibile tramite numero telefonico o dalla pratica chat online.

Le spedizioni sono rapide e le merci vengono recapitate da corrieri autorevoli e attivi in campo internazionale quali DHL, BRT, DPD, TNT e SDA-EMS. Per gli acquisti di oltre 99 euro le consegne sono a costo zero. In caso di un ordine errato o nell’improbabile ipotesi in cui l’articolo non corrispondesse alle necessità del cliente è garantito il reso entro 14 giorni.

Concludono l’esperienza sullo store esclusivamente modalità di pagamento all’insegna della totale sicurezza: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno (solo per gli utenti registrati) e Scalapay (in tre rate senza alcun interesse).