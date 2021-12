GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Questi i principali provvedimenti adottati:

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha autorizzato il Comune di Chamois all’acquisto, per conto della Regione, di un mezzo battipista usato con cabina per 10 posti a sedere, completamente vetrata e riscaldata, per effettuare il trasporto sostitutivo di persone, bagagli e merci, in caso di interruzioni di esercizio della funivia regionale Buisson-Chamois. La spesa ammonta ad 85.400 euro.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

L’Esecutivo ha approvato la prosecuzione sino al 31 dicembre 2022 dell’ingresso gratuito sino ai 25 anni di età in tutti i castelli e siti archeologici aperti al pubblico di competenza del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

La Giunta ha, altresì, approvato l’apertura al pubblico dei castelli di proprietà regionale e dell’Area Megalitica di Aosta lunedì 27 dicembre 2021 e lunedì 3 gennaio 2022.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Il Governo regionale ha approvato la cessione, a titolo gratuito, al Comune di Valgrisenche dei due immobili Caserma dei Carabinieri e Refuge Capitaine Matthieu, ubicati al Col du Mont. I due immobili saranno adibiti rispettivamente a museo della guerra, con esposizione di oggetti all’interno del perimetro del fabbricato e pannelli descrittivi apposti sui muri dello stesso, e a ricovero/bivacco di emergenza mediante l’eventuale utilizzo di fondi europei che potranno risultare disponibili a seguito della partecipazione, insieme al Comune confinante di Sainte Foy (Francia), ai bandi dei progetti di cooperazione Italia-Francia.

L’Esecutivo ha approvato la concessione, a titolo gratuito, al Comune di Aosta, di alcune aree di proprietà regionale nelle vie Torre del Lebbroso, Carducci e Bramafan per consentire la realizzazione di un tratto di pista ciclabile cittadina nell’ambito del progetto Aosta in bicicletta. La durata della concessione è a tempo indeterminato e sino a quando la destinazione delle aree verrà mantenuta ad uso pubblico.

Il Governo ha approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Valle d’Aosta e la Società Italgas Reti S.p.A. finalizzato alla definizione della semplificazione amministrativa dei procedimenti di rilascio di concessioni ed autorizzazioni per l’esecuzione di interventi lungo le strade classificate come regionali.

L’Esecutivo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont, in comune di Ollomont per un importo dei lavori pari a 7.991.202 euro.

SANITÀ, SALUTE E POTICHE SOCIALI

Il Governo regionale ha approvato lo schema di Accordo triennale, approvato nella riunione del Tavolo Farmacie il 14 dicembre 2021, tra la Regione, l’Azienda USL della Valle d’Aosta e le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma Valle d’Aosta e Assofarm Valle d’Aosta), per la prosecuzione e l’aggiornamento del progetto “Farmacia dei servizi”, consistente nell’espletamento presso le farmacie pubbliche e private convenzionate sul territorio regionale delle seguenti attività: