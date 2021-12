Natalye Money, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali VdA

"La forza di una Federazione come la nostra sta nelle persone, perché l’aiuto è più efficace quando non è solitario, e quando le persone non sono dei numeri, allora cominciano a contare”. La convinzione è di Natalye Money, presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali Valle d'Aosta che ha rinnovato gli organi statutari.

Le elezioni si sono svolte lunedì 20 dicembre durante assemblea svolta nella sala congressi dell’Agriturismo Maison Rosset di Nus.

Del Consiglio fanno parte: Presidente Nathalie Money - Vice Presidente Roberto Nale - Segretario Angelo Cominelli ed i Consiglieri Angelo Aresu , Roberto Nale, Angelo Cominelli, Marinella Gerandin. Sono poi state assegnate le deleghe: Mediazione creditizia a Salvetti Patrick; OMI Nale Roberto; portale Cercacasa Money Nathalie; settore Turistico Cominelli Angelo; settore Estero Gerandin Marinella; Formazione Aresu Angelo; comunicazione/informatica - Aresu Angelo.

Nel mese di gennaio il nuovo direttivo si insedierà e redigerà la linea programmatica del nuovo ciclo quadriennale. Il calendario degli appuntamenti sarà ricco di impegni ed in particolare si propone di mantenere le attività di formazione e di aggregazione degli Associati, promuovere un sempre più crescente livello di professionalità nei servizi ai Clienti, ed aumentare la sensibilizzazione su tutte le tematiche immobiliari che già quotidianamente la Federazione porta avanti a livello nazionale.