Nuovo corso UniVdA “Educazione e natura: ruolo e competenze per un professionista all’aperto”

Il Consiglio dell’Università ha confermata l’attuale offerta di corsi di laurea, con programmazione a livello locale degli accessi. Relativamente al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria la programmazione degli accessi sarà effettuata di concerto con la Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta previa analisi del reale fabbisogno di personale docente nelle scuole primarie.

Il Consiglio ha inoltre deciso di avviare il processo di modifica degli ordinamenti di alcuni corsi di laurea di modo che possano essere attivati nell’anno accademico 2022/2023. Nello specifico le modifiche riguarderanno il Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale(L-18) e il Corso di laurea magistrale in Economia e politiche del territorio e dell’impresa (LM-56). Per questo corso sarà attivato un nuovo indirizzo denominato “Green”.

Il curriculum offrirà agli studenti di scegliere insegnamenti in lingua veicolare francese e inglese in diversi ambiti disciplinari(economia, management, sociologia, biologia). Il Consiglio dell’Università prevede inoltre di attivare due percorsi formativi post lauream. Si tratta diun Master in Public Management e di un Master in Gestione strategica dei dati personali e tutela della privacy nel comparto turistico.

Il primo fornirà competenze manageriali per la valorizzazione le risorse del territorio e competenze di pianificazione e gestione strategica necessarie per adottare in modo efficace ed efficiente interventi per favorire il processo di cambiamento e di innovazione nell’ambito pubblico. Il secondo master sarà rivolto a manager di imprese e professionisti del settore turistico con l’obiettivo di realizzare un percorso formativo finalizzato allo sviluppo di una concreta professionalità, sotto il profilo teorico, metodologico ed applicativo in materia di privacy nell’ambito del turismo e delle strutture ricettive.

Sarà inoltre riproposta una nuova edizione del corso di perfezionamento interuniversitario "Educazione e natura: ruolo e competenze per un professionista all'aperto". Il Consiglio dell'Università ha deciso di effettuare uno studio di fattibilità per l'avvio di un nuovo corso di laurea triennale in Data science & digital business e per l'attivazione di un corso di alta formazione finalizzato al raggiungimento di competenze culturali e professionali attinenti alle professioni della montagna.

Il Consiglio dell’Università ha deciso di effettuare uno studio di fattibilità per l’avvio di un nuovo corso di laurea triennale in Data science & digital business e per l’attivazione di un corso di alta formazione finalizzato al raggiungimento di competenze culturali e professionali attinenti alle professioni della montagna.