CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Attività di telecomunicazioni Wind 3 e Very Mobile in vendita ad Aosta, via Martinet (AO)

Nel centro di Aosta, in via Martinet, nelle immediate vicinanze dell'Ospedale regionale, VENDESI attività di telecomunicazioni Wind 3 e Very Mobile. L'attività viene venduta comprensiva di tutto l'arredo e la merce attualmente presente in magazzino; inoltre vengono ceduti anche i contratti di telefonia fissa e mobile già in essere. Il locale è composto da un vano con vetrina, retro, bagno e grande magazzino nel piano interrato. € 50.000,00