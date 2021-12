Assegnati di premi L'Ecrivain de la Tour

A conclusione della premiazione del Concorso letterario "L'Ecrivain de la Tour" giunto alla XXV edizione e promosso dalla Biblioteca intercomunale allein-Gignod, con il patrocinio morale dell'Assessorato Beni Culturali,Turismo, Sport e Commercio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, abbiamo il piacere di divulgare la graduatoria dei vincitori.

Sono pervenuti 30 elaborati per le diverse categorie a Concorso, Bambini, Ragazzi e Adulti, provenienti dai Comuni valdostani di: Allein, Aosta, Charvensod, Etroubles, Fenis, Gignod e Saint-Christophe e provenienti da fuori valle, per la precisione da Caselle Torinese (TO), Cuorgnè (TO), Frabosa Sottana (CN), Genova, Ladispoli (ROMA), Leinì (TO), Mondovì (CN), Nole (TO), Rocchetta Tanaro (AT), Santa Maria a Monte (PI), Villanova Canavese (TO).

La commissione giudicatrice era composta da; Patrizia Bongiovanni in qualità di membro esperto e presidente della giuria, Laura Ottolenghi membro esperto, Sophie Vallet rappresentante degli utenti della Biblioteca, Fabrizio Bal rappresentante della Commissione di gestione della Biblioteca, Patrizia Perotti rappresentante della Commissione di gestione della Biblioteca.

La Presidente della commissione giudicatrice Patrizia Bongiovanni, ha espresso, a nome di tutta la Commissione, i complimenti a tutti i partecipanti per la qualità degli elaborati e ha suggerito per il prossimo anno di prevedere non solo testi in italiano, ma anche in patois e francese, proposta accettata molto volentieri dalla Commissione della Biblioteca.

“Ripartiamo dunque - dicono gli organizzaztori - da questa bellissima esperienza, dopo il blocco forzato dell'anno scorso dovuto alla pandemia, con entusiasmo per proporre la nuova edizione nel 2022, la 26^”.