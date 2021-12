Il Presidente della Regione invita alla prudenza

"L'87% delle persone ricoverate all'ospedale Parini non sono vaccinate e i non vaccinati hanno un rischio di ricovero 12 volte superiore ai vaccinati". Lo riferisce il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, a margine dell'Unità di supporto e di coordinamento per l'emergenza Covid-19, convocata dal presidente stesso questa mattina, a cui hanno partecipato anche l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse, i responsabili dell'amministrazione regionale, della protezione civile e dell'Usl coinvolti nell'emergenza. I dati citati da Lavevaz sono elaborazioni di Luca Montagnani, coordinatore dell'emergenza sanitaria in Valle, sui numeri di venerdì.

E fanno dire a Lavevaz: "La vaccinazione è lo strumento più potente che abbiamo a disposizione". Per le festività di fine anno, Lavevaz spiega: "In questo periodo in cui le occasioni di socialità e di festa si intensificano sia in ambito familiare, conviviale e anche nei luoghi di lavoro, occorrono senso di responsabilità e alto livello di attenzione: vanno adottate scrupolosamente le misure di distanziamento e di prevenzione contro la diffusione del Covid. I numeri relativi al contagio sono ancora alti e dobbiamo assumere comportamenti virtuosi che contrastino questa tendenza. La priorità rimane la tutela dei soggetti più deboli della nostra comunità. In particolare degli anziani nelle nostre case e nelle strutture, in cui, pur garantendo la possibilità delle visite dei familiari, dovranno essere valutate nuove precauzioni".

Per l'Unità di supporto, "il dato positivo che emerge in queste settimane riguarda l'andamento della campagna vaccinale. Con una media giornaliera di circa 1.000 somministrazioni e con punte di 1.500, la Valle d'Aosta supera di oltre il 30% gli obiettivi posti dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid-19. Lo sforzo organizzativo messo in atto è straordinario, anche attraverso l'ampliamento gli orari dei centri vaccinali e l'attivazione di un servizio di drive-in i cui primi riscontri sono positivi".