Covid, Galli: “Bisogna considerare di allungare le vacanze scolastiche se lasituazione peggiora”

“Ci sarà da pensare eventualmente a una procrastinazione delle vacanze se le cose vanno male omalissimo. Non sto sollecitando un ritorno alla didattica a distanza, ma suggerendo di pensare a unpossibile iato maggiore, soprattutto per tutte quelle fasce non vaccinate e non vaccinabili”. Lo hadetto a Sky Tg24 Massimo Galli, già direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Sacco.

Le vacanze natalizie per i bambini che vanno a scuola, rappresentano un importante vantaggioaffinché si evitino nuovi contatti tra di loro.

La pensa così il professor Massimo Galli, ex direttore diMalattie infettive all’ospedale Sacco di Milano: “I bambini sotto i 5 anni che non sono vaccinaticontro il Covid “hanno un maggior rischio di diffondere l’infezione”, ma “il fatto che in questoperiodo non vadano a scuola è già un elemento favorevole. Considererei la possibilità, se le cosevanno veramente male con la variante Omicron, di prolungare le vacanze di Natale per i piccolinon vaccinati”.

E “se le cose continuassero ad andare come stanno andando, con il peggioramento dei datipandemici, sarebbe da valutare la decisione, che altri Paesi stanno già prendendo, di un lockdownper i non vaccinati”.