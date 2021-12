La verità sui costi delle assicurazioni auto

Assicurazione Auto. Premio alto? Minaccia o opportunità?

D. Cesare, cosa pensi della pubblicità che promette grandi sconti sull’assicurazione auto?

R. Ci sono molte ragioni per non seguire le “invitanti” pubblicità ed i comparatori online che promettono grandi risparmi. Spesso è vero che il risparmio c’è ma soprattutto per la compagnia assicuratrice che risparmierà certamente tanti euro di risarcimenti non pagati!

D. Assicurazione su Internet è sicura?

R. Attenzione all’acquisto su internet dai siti fasulli, perché in questo caso i risarcimenti proprio non ci saranno mai. Nel 2020 ne sono stati scovati ben 120! In pratica ogni mese ne vengono creati una decina, spesso con nomi simili a quelli di compagnie, broker o Agenzie realmente esistenti. Ma non appena hanno incassato decine di migliaia di €, i siti diventano irraggiungibili ed i soldi versati dai contraenti vanno in fumo.

D. Cosa rischia l’automobilista?

R. Oltre al danno la beffa: l’automobilista ignaro rischia una sanzione amministrativa fino a 3.396€, la decurtazione di 5 punti patente e il sequestro del mezzo con spese di trasporto e deposito a suo carico, oltre al fermo amministrativo di 45 giorni.

D. Ci sono altre informazioni che l’automobilista deve conoscere?

R. Di motivi per non badare troppo al prezzo ce ne sono tanti. Ad esempio bisogna fare molta attenzione a tutte le limitazioni che possono esserci nei contratti che mettono in seria difficoltà l’assicurato. Molto rischioso è pensare di risparmiare sottoscrivendo una polizza che non prevede le clausole di rinuncia alla rivalsa nei casi di incidente provocato in stato d’ebbrezza (basta davvero bere poco e un solo bicchierino per la guida di moto) o se non ti sei accorto della scadenza della revisione o della patente, ma anche se non fai allacciare le cinture di sicurezza ai trasportati. In tutti questi casi la compagnia di assicurazione può richiedere il rimborso, all’assicurato, dell’intero importo pagato.

D. Cesare e sulla legge dell’omicidio stradale cosa vuoi dire?

R. Guai a risparmiare non assicurando la tutela legale! In caso di lesioni gravi arrecate ai trasportati o pedoni rischi di pagare decine di migliaia di € di spese processuali per il procedimento penale.

D. Vuoi aggiungere qualche altro consiglio?

R. Gli esempi per cui NON bisogna risparmiare sulle assicurazioni potrebbero continuare a lungo. Io, da assicuratore, non riesco davvero a capire per quale ragione tanti si rivolgono a noi agenti professionisti chiedendo solo di pagare poco! E’ un po' come andare dal meccanico a chiedergli di montare i freni che costano di meno oppure la cintura di sicurezza più economica senza neanche sincerarsi che abbia il marchio di sicurezza.

E’ sempre meglio rivolgersi alle agenzie operanti sul territorio Valdostano dove si trovano persone esperte e formate. Con le quali verificare insieme le soluzioni più adatte ed adeguate alle diverse esigenze della persona, non siamo tutti uguali. Agenzie che sapranno anche assisterti in caso di incidente. Solo così vi renderete conto di quanto vi abbia davvero fatto guadagnare il vostro agente di fiducia…questo è il solo vero premio assicurativo da considerare!