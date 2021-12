I Santuari del solstizio d'inverno illustrati da Guido Cossard

I Santuari del solstizio d’inverno è un testo con un duplice obiettivo. Da un lato vuole mettere in evidenza l’importanza del sito archeologico di Bard e, dall’altra, vuole sottolineare l’universalità dell’osservazione del solstizio d’inverno, fin dai tempi più remoti.

I Santuari del Solstizio d'Inverno - Archeoastronomia Tracce dal Passato, per i tipi delle Edizioni Pedrini, descrive il sito di Bard, contestualizzandolo attraverso diversi altri esempi di aree archeologiche europee.

L'Orsa minore

Nello straordinario contesto di Bard, le rilevazioni archeoastronomiche effettuate dall’autore hanno portato a risultati estremamente importanti. Il sito presenta numerose coppelle, di cui alcune con canaletta, profonde incisioni, uno scivolo della fertilità ricavato sulla roccia nei pressi di un masso erratico, ed è inoltre caratterizzato da alcuni elementi di origine naturale tra le quali alcune enormi marmitte dei giganti; le due marmitte principali sono unite da un doppio solco scavato nella roccia, in direzione del punto in cui sorgeva il Sole nel giorno del solstizio d’inverno.

Guido Cossard

Il sito di Bard, come avveniva spesso nella preistoria, si configura dunque con un duplice aspetto: da un lato è un santuario preistorico, i cui riti e le cui credenze rimangono naturalmente sconosciute, e dall’altro si rivela essere un osservatorio astronomico.

Un evidente simbolo solare, inciso nella roccia in corrispondenza del punto più alto, che domina tutta l'area rituale, lo testimonia. Anche il cielo è stato rappresentato nel sito attraverso diversi simboli solari o lunari e, soprattutto, attraverso ripetute rappresentazioni della costellazione dell'Orsa Minore, ottenute con piccole coppelle che riproducono il profilo della costellazione.

Il testo però vuole anche sottolineare come l’importanza del solstizio d’inverno sia stata universale e dunque non manca di passare in rassegna diversi siti della Valle d’Aosta e non solo. Per la parte valdostana, sono considerati i siti di Saint-Martin-de-Corléans, il dolmen del col d'Arla, la roccia forata di Donnas, il menhir del lago Coperto di Champorcher e il Plan des Sorcières (Lillianes).

Altri siti europei esaminati sono il tumulo irlandese di Newgrange, i dolmen di Gavrinis e di Dissignac in Francia, alcuni tumuli rinvenuti presso Erdzfud, in Marocco, ed i dolmen pugliesi.