Pour l'Autonomie chiede interventi per famiglie e imprese

"Speravamo in un bilancio di ripartenza ma ci è stato sottoposto con un bilancio di transizione attendista ed a tratti incoerente, che manca di visione complessiva e posticipa anziché risolvere le criticità". L'insoddisfazione per un bilancio che poteva essere più attento alle "vere esigenbze dei valdostani e della Valle d'Aosta" è manifestata in una nota dal gruppo Pour l'Autonomie.

I Consiglieri Marco Carrel (nella foto) e Augusto Rollandin precisano che "fin dall’inizio di questa legislatura abbiamo dato il nostro sostanziale contributo, anche in termini di voto, a diversi provvedimenti tra cui la Legge 15/2021 per gli aiuti alle famiglie e alle imprese, ci siamo approcciati alle leggi di bilancio stilate dalla maggioranza mantenendo un agire coerente, atto a favorire il dibattito e rifuggire dalle inutili contrapposizioni politiche, e presentando proposte concrete e attuabili nell’intento di apportare delle migliorie e dare un segnale positivo alla società civile valdostana, duramente provata dall’emergenza pandemica".

Per questo si dicono "soddisfatti dell’accoglienza e dell’ascolto riservati alle nostre proposte, anche se non nascondiamo una certa perplessità per alcune mancate approvazioni".

Marco Carrel sottolienea. "I dati ci dicono che la povertà relativa è significativamente cresciuta in quest’ultimo anno a seguito dei contraccolpi della pandemia, è quindi ormai inderogabile la necessità di attivarsi per avere un quadro complessivo di questo fenomeno anche nella nostra Regione, allo scopo di individuarne la portata e l’incidenza, e per mettere conseguentemente in atto misure più puntuali e più precise per contrastarlo".

Infatti, l'Assemblea ha recepito lo spirito e l’urgenza della nostra proposta, votando favorevolmente al nostro ODG che impegna il Governo regionale ad affidare urgentemente uno studio esaustivo riguardo alla situazione della povertà in Valle d’Aosta, per poi presentarne i risultati alla Commissione competente entro il 30 giugno 2022.

Augusto Rollandin (nella foto) aggiunge: "Abbiamo nuovamente chiesto informazioni sull’attuazione dell a Legge regionale 11/2021, da noi fortemente voluta per difendere i nostri allevatorie con un ODG abbiamo chiesto ed ottenuto l’impegno della Giunta Regionale a relazionare, entro il primo trimestre del nuovo anno, alla Commissione competente le problematiche del canis lupus emerse dai contatti presi con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, e le soluzioni che sono state poste in essere per preservare i capi di bestiame dai sempre più frequenti attacchi dei lupi".