Barista aggredito per aver chiesto il green pass fipe-confcommercio: “gesto ignobile! ci auguriamo che episodi del genere non si ripetano”

“La Federazione esprime la solidarietà al giovane barista di Stradella aggredito da tre giovani per aver operato correttamente, richiedendo cioè il green pass così come previsto dalla legge. Quanto accaduto è certamente molto grave e, purtroppo, non si tratta il primo episodio del genere. Ci auguriamo che gli aggressori paghino per questo gesto ignobile e che episodi come questo non si ripetano mai più. Gli esercenti stanno portando avanti le loro attività tra mille difficoltà, anche per favorire il presidio sanitario, e non è accettabile che debbano subire aggressioni di questa gravità”

Così la Fipe-Confcommercio, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, commenta in una nota i recenti fatti di cronaca.