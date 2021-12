Aosta: L’arte agghiacciante e le barriere di neve e ghiaccio

Ci sono città dove la neve ed il ghiaccio diventano capolavori. Ci sono città, e una di queste è Aosta, dove neve e ghiaccio diventano barriere che sbarrano la strada ad anziani e a chi ha problemi di deambulazione.

Neve e ghiaccio diventano capolavori per l’estro, l’arte, la capacità, l’estro, la fantasia di tanti artisti. Ad Aosta neve e ghiaccio diventano barriere per l’insensibilità o la miopia di chi dovrebbe pulire strade, marciapiedi e rampe per i disabili.

Le fantasiose sculture di opere artistiche nel più freddo e originale dei materiali danno lustro e sfoggio ai paesi ammantati di neve. Le barriere di neve e ghiaccio offuscano la vocazione turistica della Capitale e dimostrano scarsa attenzione nei confronti dei cittadini.

La foto è più che eloquente.

Se un cittadino con problemi di deambulazione deve raggiungere la stazione ferroviaria o il Bistrot De La Gare in piazza Manzetti ad Aosta deve fare le acrobazie. Pur avendo un parcheggio dedicato l’accesso al marciapiede è interdetto da una barriera di neve e ghiaccio.

Eppure basterebbe una manciata di sale. Ma questo è solo un esempio.