Assicurare l'auto in Valle d'Aosta costa più dello scorso anno

Negli ultimi 12 mesi, il valore della polizza auto in Val d’Aosta è aumentato di oltre 45 punti percentuali.

Uno stacco probabilmente giustificato dalla risoluzione dell’emergenza sanitaria che vede un maggiore allentamento, adesso, delle misure contenitive rispetto allo scorso anno.

Basti pensare che nel 2020, il valore medio della polizza nella regione, si aggirava sui 371 euro, contro i 539 euro di quest’anno.

Valori che possono subire oscillazioni importanti a seconda della compagnia scelta.

Guardando i dati, infatti, la differenza tra la polizza proposta più alta e quella più bassa osservata in Val d’Aosta è di ben 1.013,64 euro.

Questo aspetto ci fa comprendere, quindi, quanto cruciale sia la scelta della giusta compagnia assicurativa, per riportare risparmi importanti, che possono alleggerire o appesantire notevolmente il portafoglio degli assicurati.

Puntando su una compagnia che fornisce anche servizi e stipule online si possono, ad esempio, ottenere vantaggi sotto molti punti di vista.

Innanzitutto, sul lato economico, se il player in questione adotta politiche di sconto a vantaggio dei guidatori e offerte mirate.

In secondo luogo, in termini di trasparenza, poiché si possono verificare in completa autonomia tutte le caratteristiche dei servizi offerti e delle tutele garantite.

In tal senso, è bene prestare attenzione alla franchigia, ai massimali di spesa, alle garanzie accessorie offerte e alla possibilità di installare una scatola nera a bordo.

È utile sapere, a questo punto, che tra le direct company online che offrono i servizi più completi e più affidabili, a cui richiedere un preventivo assicurazione auto, spicca Prima Assicurazioni.

Le sue offerte sono estremamente competitive, il supporto ai clienti sempre attento e presente, e le garanzie offerte estese e variegate.

Al di là del valore base della polizza, è importante, al momento della richiesta di preventivo, inserire le garanzie accessorie più adatte alle proprie necessità.

Queste, infatti, pur contemplando un lieve aumento del premio finale, consentono di risparmiare notevolmente in caso di incidente o eventi avversi, attraverso l’estensione delle tutele già offerte dalla compagnia.

Solo per citarne alcune tra quelle più diffuse tra i guidatori, l’Assistenza legale, permette di ricevere supporto in caso di contenziosi conseguenti a un incidente.

L’Assistenza stradale, invece, prevede il soccorso in caso di avaria o incidente h24.

Più specifiche invece, Eventi atmosferici e Cristalli, che tutelano il mezzo solo al verificarsi di particolari condizioni o situazioni.

Stessa logica riguarda l’inclusione di garanzie come Atti vandalici o Furto e Incendio.

Passandole tutte in rassegna e selezionando quelle realmente utili a tutelare il proprio mezzo e le persone coinvolte, quindi, è possibile ottimizzare il costo della polizza a proprio vantaggio, ottenendo anche in questo modo importanti risparmi.