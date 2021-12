Les Chanteurs de la Tour in concerto

L'ensemble giovanile e il coro di voci bianche ci allieteranno con brani natalizi, sotto la direzione della maestra Caroline Voyat.

Il coro di voci bianche è composto da 18 carinissimi bimbetti che con tanto impegno si ritrovano ogni settimana a cantare e non vedono l'ora di far sentire a tutti i brani imparati in questo periodo.

Per quanto riguarda l’ensemble giovanile, alcuni di loro sono "ex bimbetti" ormai cresciuti che non hanno abbandonato la passione per il canto corale, anzi...fanno parte anche del coro giovanile valdostano "Arcova Vocal Ensemble"

Il Coro Giovanile

A conclusione del concerto si terrà la cerimonia di premiazione della II edizione del Concorso di composizione corale “Les chanteurs de la Tour”, per il quale sono pervenute 50 composizioni, il coro di voci bianche canterà il brano vincitore della scorsa edizione del concorso.

L'ingresso è libero, su prenotazione, è richiesto il green pass rafforzato. E' possibile prenotare al link https://forms.gle/<wbr></wbr>wYrtrEzu23Ets8Jd6 reperibile anche nella pagina facebook del coro.

Gli organizzatori ringraziamo il parroco Don Mario Tringali per averconcesso l'utilizzo della Chiesa.

Si potrà riascoltare il coro Les Jeunes Chanteurs de la Tour anche in occasione della Santa Messa che si terrà il giorno dell'Epifania presso la Chiesa Saint'Hilaire di Gignod.