Scendono i contaggi ma i positivi sono sempre troppi

Dopo giorni con un aumento dei casi costante, la pandemia di Covid-19 in Valle d'Aosta dà tregua per un giorno, con il numero degli attuali positivi in calo di 24 unità, grazie a 42 nuovi positivi, ma a 66 guarigioni.

Nelle ultime 24 ore sono stati refertati 2.367 tamponi, un numero in linea con le ultime giornate, ma con un tasso di positività quasi dimezzato; non ci sono stati nuovi decessi. Il numero dei ricoveri all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta cresce di due unità, da 22 a 24: di questi, 22 sono ricoverati nei reparti ordinari; due sono in Terapia intensiva. Gli altri 825 positivi sono in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diramato dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla protezione civile.

IN ITALIA

Sono 24.259 i casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 28.064 di ieri e i 19.215 di domenica scorsa. Con 566.300 tamponi (ieri 697.740) il tasso di positività sale al 4,3% (+0,3%).I decessi sono 97 (ieri 123), per un totale di 135.641 vittime dall'inizio dell'epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 13 in più (ieri +30) con 78 ingressi del giorno, e salgono a 966, mentre i ricoveri ordinari sono 150 in più (ieri +56), 7.726 in totale.

Possibili nuove restrizioni per Natale. Da domani Veneto, Marche, Liguria e Trento in zona gialla

Da domani Veneto, Marche, Liguria e Provincia autonoma di Trento entrano in zona gialla. Anche i vaccinati dovranno sottoporsi a un tampone per eventi, cinema e teatri: si decide nella cabina di regia del 23 dicembre. Salgono a 84 i casi di variante Omicron confermati in Italia. Iss: "Efficacia vaccino contro l'infezione aumenta dal 35 al 75,5% con il booster dopo 5 mesi". Il Commissario per l'emergenza Figliuolo ha annunciato che a fine mese arriveranno altre 5 milioni di dosi di vaccino.