L'insulsaggine non vax e no green mette a rischio la vita altrui

Compie un nuovo balzo in avanti con un aumento dei casi attuali di 59 unità la pandemia di Covid-19 in Valle d'Aosta, con il numero degli attuali positivi che tocca la cifra di 873.

Nelle ultime 24 ore, su 2.370 tamponi refertati, sono stati registrati 92 nuovi positivi e 33 guariti; non ci sono stati nuovi decessi. Il numero dei ricoveri all'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta cresce di due unità, da 20 a 22: di questi, 20 sono ricoverati nei reparti ordinari e il 78% non è vaccinato; due sono in Terapia intensiva. Gli altri 851 positivi sono in isolamento domiciliare.

I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diramato dall'ufficio stampa della Regione, sulla base dei numeri dell'Usl della Valle d'Aosta elaborati dalla protezione civile.

Iss: "84 casi Omicron sequenziati in Italia, forte crescita"

La maggior parte delle segnalazioni - aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre - è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20). L'Oms: Omicron raddoppia i contagi in 1,5-3 giorni. Sindaci: "Green pass per alunni o si rischia ritorno in Dad". Da lunedì in zona gialla: Veneto, Marche, Liguria e Provincia di Trento. Record di contagi in Gran Bretagna, l'Austria blinda i confini.

La maggior parte delle segnalazioni (aggiornate alle ore 9 del 18 dicembre) è arrivata da Lombardia (33) e Campania (20, di cui 7 legate al ‘caso indice’ di fine novembre), mentre in generale la variante è segnalata in 13 regioni (Lazio 8, Puglia 7, Veneto 5, Piemonte e Emilia Romagna 2, Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia, Toscana 1) e 1 PA (Bolzano,1). Lunedì 20 dicembre sarà effettuata una nuova flash survey per stimare la prevalenza della variante.

“La presenza della Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi, ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni - spiega Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss -. La crescita del numero dei casi depositati testimonia l’efficienza della rete di monitoraggio, e dei sistemi messi in campo per seguire l’evoluzione della variante. Restano fondamentali le raccomandazioni date finora, di iniziare o completare il ciclo vaccinale anche con la terza dose, di usare la mascherina quando indicato e di seguire le misure individuali e collettive per ridurre al minimo la diffusione del virus”.