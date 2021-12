Valtournenche: Approuve Plan Eliski

La nouvelle cartographie est nécessaire pour l'achèvement du processus d'adaptation à la nouvelle réglementation régionale pour la pratique du ski hors piste à l'aide de l'hélico. L'adoption est une variante substantielle du "Piano regolatore", qui sera publié pendant 30 jours, en attendant d'éventuelles observations, puis sera définitivement approuvé et deviendra exécutoire.

"On suppose que l'activité pourra reprendre régulièrement à la fin du mois de janvier 2022", écrit la Commune de Valtournenche dans un communiqué de presse. "Le document ne s'écarte pas sensiblement de la carte actuelle, qui avait été mise à jour fin 2019.Cependant, il représente tous les aires de pose et de récupération, les parcours que les hélicoptères devront parcourir, les altitudes et toutes les limitations acoustiques et environnementales présentes sur le territoire".

Le conseiller Stefano Gorret a expliqué que "les expressions de consentement de la part des propriétés intéressées à la pratique de l'eliski, au sens des récentes circulaires de l'Enac, l'Organisme national pour l'aviation civile italienne, ont été reçues. Quelques contrariétés ont émergé au déroulement de l'activité: en particulier pour les aires de pose du col du Breuil et de Cignana". Pour cette raison, les deux zones ont été exclues de la nouvelle cartographie de l'eliski.