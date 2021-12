Vacances de Noël : Les équipes d'ATMB se mobilisent pour accueillir un trafic multiplié par deux les dimanches 26 décembre et 2 janvier 2022

A la veille des vacances de Noël, les équipes d'Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc se préparent à accueillir un trafic pouvant atteindre 60 000 véhicules/jour sur les 130 km de voies que comptent l'Autoroute et la Route Blanches.

Pour que le voyage des vacanciers d'hiver se déroule dans les meilleures conditions, les équipes en charge du déneigement, des patrouilles, de la supervision du trafic et de l'entretien des aires sont renforcées. Des temps de parcours vers les stations de ski sont affichés pour donner plus de lisibilité aux conducteurs sur leur trajet.

Avant de prendre la route, il est essentiel de s'informer des conditions météorologiques et d'avoir un véhicule équipé de pneus neige, obligatoires en Haute-Savoie.

Pour les 175 professionnels ATMB impliqués dans le dispositif hiver, l'objectif est d'assurer les meilleures conditions de voyage aux conducteurs, quelles que soient les conditions sur l'autoroute.

Les dimanches 26 décembre et 2 janvier: les jours les plus circulés sur l’Autoroute Blanche Situé dans un cadre géographique culminant à près de 1 300 mètres d’altitude, le réseau d’ATMB dessert de nombreux massifs et domaines de ski.

Aussi, ce sont plus de 60 000 véhicules qui sont attendus les dimanches 26/12 et 02/01/22 sur l’Autoroute Blanche, soit deux fois le trafic habituel moyen journalier.

En effet, cette année, comme les jours fériés de Noël et du nouvel an tombent des samedis, les prévisions projettent les trafics les plus forts sur les dimanches.Le dimanche 26/12, dans le sens des arrivées, soit en direction des stations, le trafic s’intensifiera dès 7 heures et plus de 3 000 véhicules par heure sont attendus entre 9h et 17h, notamment au niveau de Nangy.

Pour une meilleure lisibilité des conducteurs sur la fin de leur trajet, les temps de parcours seront affichés le dimanche vers: Samoëns,Flaine, Morzine, Megève, Les Contamines Montjoie, La Clusaz, Chamonix.

Les mêmes niveaux de trafic sont attendus, dans le sens des retours, le dimanche 2 janvier 2022.

A propos d’ATMB

La société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) est en veille permanente sur les nouveaux modes de transports. En traversant les montagnes et enrétrécissant le territoire, elle rapproche ses conducteurs en diminuant leur temps de trajets, tout en assurant leur sécurité.

Située au cœur des Alpes et au pied du Mont-Blanc, ATMB compte plus de 340 salariés pour l’Autoroute et la Route Blanches (A40 et RN205).

Elle dessert aussi laSuisse par deux liaisons autoroutières transfrontalières (A411 et A41) et l’Italie, par le Tunnel du Mont-Blanc dont elle est concessionnaire avec son homologueitalien SITMB.ATMB est détenue par l’Etat, les collectivités territoriales et des actionnaires privés.

Elle est titulaire d’un contrat de concession avec l’Etat français jusqu’en 2050