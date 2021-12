Autonomi penalizzati da sistema detrazioni

Una valutazione complessivamente positiva sull’emendamento del Governo alla manovra di bilancio in discussione in Senato per la riduzione delle tasse. Aver concentrato l’intervento sull’Irpef sulle aliquote e non sulle detrazioni, come avvenuto in passato, produce un vantaggio all’intera platea dei contribuenti a prescindere dalla natura del reddito. Molto significativa la correzione dell’Irap che consente di esonerare lavoratori autonomi e imprese individuali dal pagamento dell’imposta, dando finalmente attuazione allo spirito dell’imposta che, come sottolineiamo da tempo, non si sarebbe dovuta applicare ai soggetti privi di autonoma organizzazione.

Elemento di rammarico è che nel sistema delle detrazioni, benché rimodulato, permangano ampie differenze tra le diverse categorie di contribuenti, con una evidente penalizzazione per autonomi e società di persone.